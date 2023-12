Nerds, juntem-se! "Stranger Things" está de volta - como uma peça de teatro em Londres

O sucesso da ficção científica de terror vai ganhar uma nova vida como peça de teatro, "Stranger Things: The First Shadow", anunciou a Netflix na quarta-feira. A peça terá a sua estreia mundial no final deste ano no Phoenix Theatre, em Londres.

Os bilhetes para o espetáculo, que está a ser produzido pelo gigante do streaming e pela Sonia Friedman Productions e dirigido pelo aclamado realizador de cinema e teatro Stephen Daldry, estarão à venda na primavera.

"Stranger Things cativou a imaginação dos fãs de todo o mundo e estamos incrivelmente entusiasmados por expandir este universo emocionante com a primeira produção ao vivo em palco da Netflix", afirmou Greg Lombardo, vice-presidente de Live Experiences da Netflix, num comunicado.

Os criadores do programa de televisão, Matt e Ross Duffer, serão os produtores criativos da peça, que "estará enraizada na mitologia e no mundo do fenómeno global da Netflix", afirmou a plataforma de streaming no comunicado.

Os irmãos Duffer disseram que a peça será "por vezes surpreendente, assustadora e sentida", acrescentando: "Conhecerá novas personagens cativantes, bem como outras muito familiares, numa viagem ao passado que estabelece as bases para o futuro de Stranger Things."

"Estamos mortinhos por vos contar mais sobre a história, mas não o faremos - é mais divertido descobri-la por vós próprios. Mal posso esperar para vos ver, nerds, em Londres!"

Escrita por Kate Trefry - escritora e coprodutora executiva da série de televisão vencedora de vários Emmys - a aventura em palco começará em 1959 na nossa velha terra, Hawkins, Indiana, onde o novo estudante Henry Creel chegará para um novo começo. Mas as sombras do seu passado não ficarão muito atrás dele.

O mundo e a mitologia de "Stranger Things" permitiram um terreno rico e fértil para criar uma história incrível para o palco", disse a produtora Sonia Friedman.

Os irmãos Duffer confirmaram, em julho do ano passado, que estão a preparar um spin-off de "Stranger Things".

Fonte: edition.cnn.com