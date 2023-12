Navios sustentáveis: Os cruzeiros mais ecológicos do mundo

De facto, os desafios da sustentabilidade abundam numa indústria conhecida pelas suas embarcações que emitem carbono, pela produção excessiva de resíduos (lixo, esgotos e águas cinzentas) e pelo excesso de turismo nos portos - para não mencionar as violações ambientais que resultaram em penalizações bem publicitadas.

No entanto, à medida que se estabelecem regulamentos mais rigorosos e referências ambientais globais - e os consumidores exigem cada vez mais férias mais limpas e ecológicas - há empresas de cruzeiros que estão a trabalhar arduamente para tornar as experiências no mar significativamente mais sustentáveis.

"Todas as companhias de cruzeiros estão a investir em iniciativas ecológicas, desde a análise da pegada de carbono até ao refinamento das emissões. É uma questão prioritária para cada companhia de cruzeiros", explica Colleen McDaniel, editora-chefe do site de avaliação de cruzeiros Cruise Critic.

E hoje em dia, as práticas básicas de sustentabilidade, como a proibição de palhinhas de plástico ou a reutilização de roupa de cama, simplesmente não são suficientes para fazer avançar as coisas. Os verdadeiros inovadores são as companhias que perseguem mais agressivamente os objectivos de descarbonização através de avanços tecnológicos, especialmente no que diz respeito a combustíveis alternativos mais limpos e infra-estruturas mais ecológicas nos portos.

A indústria de cruzeiros transportou quase 30 milhões de passageiros e contribuiu com mais de US $ 154 bilhões para a economia global pré-pandemia, em 2019; apesar dos soluços da pandemia, está a caminho de superar esses números até o final do ano. Os defensores dos cruzeiros afirmam que estes podem ser uma força para o bem, apoiando as economias locais e inspirando nos cruzeiristas uma consciência ambiental e cultural.

No entanto, a dependência da indústria do fuelóleo pesado (HFO) poluente para os seus navios colocou-a em desacordo com os objectivos globais de emissões líquidas nulas das Nações Unidas para 2050. Atualmente, os navios de cruzeiro e outras embarcações marítimas são responsáveis por quase 3% das emissões globais de gases com efeito de estufa em cada ano. Considerado pior do que voar em termos de emissões de carbono por passageiro, um relatório da Pacific Standard revelou que a pegada de carbono média de uma pessoa triplica durante um cruzeiro.

As companhias de cruzeiros oceânicos membros da Cruise Lines International Association (CLIA), a maior associação comercial do sector dos cruzeiros, comprometeram-se a atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050 e a reduzir as taxas de carbono em 40% até 2030 (em comparação com os níveis de 2008).

No entanto, à medida que estes objectivos são atingidos, os vigilantes da indústria afirmam que o greenwashing é abundante. "Muitas das alegações de sustentabilidade são apenas greenwashing ou são o mesmo tipo de medidas de 'sustentabilidade' que têm vindo a ser aplicadas há anos no turismo em terra", afirma Marcie Keever, directora do grupo ambiental Friends of the Earth, que publica anualmente um "boletim" das companhias de cruzeiro.

Exemplos disso podem ser encontrados quando as companhias procuram trocar o HFO, que emite carbono e enxofre, por combustíveis alternativos mais limpos. O gás natural liquefeito (GNL), com baixo teor de carbono, está a ser amplamente anunciado como uma solução de combustível "trampolim", com mais de metade dos novos navios de cruzeiro encomendados pelos membros da CLIA a utilizarem o GNL como propulsão primária.

No entanto, ambientalistas e cientistas alertam para o facto de o GNL ser um combustível fóssil finito e poluente que pode causar ainda mais danos ambientais do que o HFO a longo prazo.

Em termos simples, "o GNL é um combustível sujo", afirma o Dr. Mark Jacobson, diretor do programa de atmosfera/energia da Universidade de Stanford e autor de "No Miracles Needed: Como a tecnologia atual pode salvar o nosso clima e limpar o nosso ar". Segundo ele, embora as "emissões directas de poluição atmosférica do GNL sejam inferiores às do fuelóleo pesado, continuam a ser substanciais - e as suas emissões e pegada a montante são maiores do que as do combustível pesado", devido a factores como práticas de extração insustentáveis (como o fracking) e subprodutos de metano.

Especialistas como Jacobson afirmam que a indústria deveria concentrar-se mais nas tecnologias energéticas emergentes de emissões zero. "As soluções muito mais limpas para os navios são a eletricidade produzida por baterias e a eletricidade produzida por células de combustível de hidrogénio verde", afirma Jacobson, referindo que "em ambos os casos, todas as emissões do navio - para além do vapor de água no caso das células de combustível de hidrogénio - são eliminadas".

A CLIA refere que mais de 15% dos navios de cruzeiro a estrear nos próximos cinco anos estarão equipados com células de combustível de hidrogénio ou baterias eléctricas.

Outro desenvolvimento promissor em termos de sustentabilidade é a evolução da indústria no sentido de uma atracagem com emissões zero. A grande maioria dos novos navios actuais está a ser concebida com capacidade para desligar os seus motores a combustível e ligar-se à rede local enquanto estão no porto - reduzindo a poluição atmosférica e os problemas de saúde relacionados com o processo. A ressalva: apenas 29 dos cerca de 1.500 portos visitados pelos navios CLIA oferecem atualmente infra-estruturas compatíveis.

Embora ainda haja um longo caminho a percorrer - "os cruzeiros continuam a ser uma das opções de férias mais sujas", adverte Keever - aqui estão cinco companhias de cruzeiros que estão a liderar o grupo com as suas iniciativas de consciência ecológica.

Hurtigruten

Esta empresa norueguesa de viagens de aventura, com 130 anos de existência, incorpora um espírito de sustentabilidade na sua essência. Líder em energia verde, a Hurtigruten deixou de lado o HFO para sua frota de pequenos navios há mais de uma década, em favor de combustíveis alternativos e mais verdes, como gasóleo marítimo e biocombustíveis.

Em 2019, eles lançaram o primeiro navio de cruzeiro híbrido movido a bateria elétrica do mundo (e estão no processo de converter o resto de sua frota de expedição em bateria híbrida), com planos para o primeiro navio de cruzeiro com emissões zero do mundo até 2030.

Também activaram a conetividade de energia em terra em toda a frota para eliminar as emissões enquanto estão no porto e foram a primeira empresa de cruzeiros a eliminar gradualmente os plásticos de utilização única a bordo.

Ponant

A linha francesa de luxo Ponant lançou um navio de expedição híbrido com redução de emissões (funcionando com GNL e bateria eléctrica), o Le Commandant Charcot de 245 passageiros, em 2021, e tem planos para um navio de "impacto zero" até 2025.

A primeira companhia de cruzeiros a obter a certificação Green Marine, a Ponant também compensa 100% das suas emissões.

Além disso, todos os navios da Ponant estão equipados com ligações eléctricas terra-navio no porto; a linha deixou de utilizar plásticos de utilização única; e são realizados estudos de impacto ambiental antes de conceber qualquer itinerário.

Star Clippers

Por vezes, quando se trata de sustentabilidade, o que é velho é novo outra vez.

A empresa de navegação Star Clippers, sediada em Mónaco, opera um trio de veleiros altos de 166 a 227 passageiros que funcionam exclusivamente com energia eólica até 80% do tempo (e utilizam gasóleo com baixo teor de enxofre nos restantes casos).

A dimensão reduzida dos navios significa um menor impacto global, bem como o acesso a portos menos turísticos - na Costa Rica, por exemplo, a Star Clippers foi a primeira companhia de cruzeiros a ser certificada como "Pura Vida Pledge" - aprovada pelo Conselho de Turismo da Costa Rica em reconhecimento das suas credenciais ecológicas.

Havila Voyages

Esta linha de cruzeiros norueguesa, estreada em 2022, lançou dois dos quatro navios híbridos planeados, com itinerários ao longo da costa norueguesa.

A Havila Voyages tem as maiores baterias de navios de passageiros no mar, permitindo que os seus navios viajem - por períodos de até quatro horas - para os fiordes do país, protegidos pela UNESCO, silenciosamente e sem emissões.

Além disso, as baterias podem ser recarregadas no porto com energia hidroelétrica limpa da rede local e são suficientemente fortes para alimentar os navios enquanto estão atracados. Embora atualmente os navios também utilizem energia de GNL, Havila pretende, em última análise, funcionar sem emissões, com navios que foram concebidos para passar para a energia de hidrogénio assim que a tecnologia estiver disponível.

Explora Journeys

Esta nova marca de cruzeiros de luxo do Grupo MSC, com sede na Suíça, será lançada este verão, mas fará realmente furor em 2027, quando estrear o primeiro navio movido a GNL do mundo com células de combustível de hidrogénio, juntamente com tecnologia de redução de deslizamento de metano.

Em parceria com os construtores navais italianos Fincantieri, os navios pioneiros da Explora Journeys (o primeiro de dois que estão planeados para a linha incipiente) reduzirão significativamente as emissões de gases com efeito de estufa enquanto estiverem no mar e emitirão pouco mais do que vapor de água e calor quando estiverem parados no porto.

Outros destaques da marca incluem a proibição de plásticos de uso único e a certificação de redução do ruído subaquático (para não perturbar a vida selvagem marinha).

