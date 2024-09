Navios de navegação de origem alemã atravessam o Estreito de Taiwan.

Apesar dos avisos de Pequim, Berlim persevera: Dois navios de guerra alemães estão atualmente navegando pelas águas entre China e Taiwan. O Ministro da Defesa Pistorius justifica essa viagem devido às condições climáticas favoráveis, mas pode haver mais por trás disso.

Ignorando os avisos chineses, navios de guerra alemães atravessaram a extensão entre China e Taiwan. Sites de rastreamento militar indicaram que o fragata "Baden-Württemberg" estava navegando através do que é conhecido como Estreito de Taiwan por volta do meio-dia. Acompanhando-o, segundo informações, estava o navio de reabastecimento alemão "Frankfurt am Main". Isso marca a primeira vez em 20 anos que um navio de guerra alemão navega por essa área.

O Ministro da Defesa Federal Boris Pistorius reconheceu o curso dos navios. "As águas internacionais são águas internacionais, é o caminho mais curto, é o caminho mais seguro dado às condições climáticas, e eles são águas internacionais, então estamos navegando através delas", declarou o político do SPD. Segundo o ministério e o Ministério das Relações Exteriores, o governo chinês não foi alertado sobre a rota escolhida.

Em conformidade com o direito internacional, não é necessário notificação prévia. Segundo o representante do Ministério das Relações Exteriores, as águas são internacionais e há liberdade de escolha na navegação. Segundo o Ministério da Defesa, os navios estão navegando de Coreia do Sul para Manila, a capital das Filipinas. Esta missão faz parte do "Desploiamento do Indo-Pacífico", que envolve vários exercícios multinacionais na região.

O Ministério da Defesa de Taiwan permaneceu em silêncio inicialmente. No entanto, fontes de segurança taiwanesas revelaram que os navios alemães estavam programados para navegar pelo Estreito de Taiwan no sábado. A decisão do governo alemão de tomar essa rota foi vista como um gesto demonstrativo e uma raridade. Isso sugere que a Alemanha apoia seus aliados para defender o direito internacional.

A China não expressou sua opinião até que a rota fosse revelada. Anteriormente, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Beijing havia emitido um aviso contra a provocação da soberania e da segurança da China sob o pretexto da navegação internacional livre. Antes do aviso, o porta-voz havia alertado contra tais ações no Estreito de Taiwan. O estreito tem cerca de 180 quilômetros de extensão. A China reivindica essas águas como parte de seu mar territorial. Taiwan também faz uma reivindicação semelhante. A China quase sempre expressa fortes objeções quando, por exemplo, navios de guerra americanos navegam pelo Estreito de Taiwan.

