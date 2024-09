Navio Verity recuperado com sucesso das profundezas subaquáticas.

No Mar do Norte, na foz alemã, uma operação de salvamento notável chegou ao fim, embora com um pequeno atraso. Recentemente, uma grua especializada conseguiu erguer a proa do navio mercante submerso "Verity" do fundo do mar até à superfície. Infelizmente, não há nenhum sinal dos três marinheiros desaparecidos.

Oito meses após a trágica colisão de dois navios na foz alemã, os últimos restos significativos do afundado "Verity" foram recuperados. Uma grua versátil colocou a seção de proa de aproximadamente 50 metros em uma plataforma, como informou o porta-voz da Diretoria Geral de Via Água e Navegação.

"Hoje, a operação de salvamento notável foi concluída com sucesso e segurança", declarou Eric Oehlmann, diretor da Diretoria Geral de Via Água e Navegação, em comunicado oficial. Ele reconheceu o profissionalismo de todos os envolvidos na operação em circunstâncias muito desafiadoras. A seção de popa do navio, que se partiu submersa, foi erguida do fundo do mar alguns dias antes. Um rebocador transportará os destroços para os Países Baixos para descarte.

A operação de salvamento enfrentou atrasos na terça-feira. As correntes de recuperação planejadas escorregaram do fundo do mar e caíram no leito marinho, como explicou Marc Antony Rooijakkers, um dos líderes da operação. As correntes foram brevemente fixadas à amurada do "Verity", mas acabou se soltando. mergulhadores foram enviados para recuperar as correntes do leito marinho e reatá-las.

A Diretoria Geral de Via Água e Navegação de Bonn revelou que uma das maiores gruas flutuantes da Europa, a Hebo Lift 10, foi usada para o salvamento do naufrágio partido. Capaz de levantar até 2.200 toneladas, a Hebo Lift 10 foi utilizada nessa operação.

Na madrugada de 24 de outubro de 2023, o navio costeiro "Verity" e o navio mercante "Polesie" colidiram na foz alemã a sudoeste da ilha alta-mar de Helgoland. Enquanto o "Verity", transportando uma equipe de 7 marinheiros e 187 rolos de aço, afundava, numerosos navios e um helicóptero da Marinha alemã procuravam o naufrágio. Condições climáticas adversas e do mar dificultaram a operação. Dois membros da tripulação foram resgatados da água, mas os esforços de resgate chegaram tarde demais para outros cinco. Os corpos de dois homens foram recuperados, mas ainda não há notícias dos três marinheiros desaparecidos. As autoridades supõem que eles morreram no desastre.

Após o resgate bem-sucedido da seção de proa, a equipe de salvamento concentrou-se na recuperação da seção de popa do "Verity" das profundezas do Mar do Norte. Apesar de alguns desafios enfrentados durante a operação, a vastidão do leito marinho e as habilidades dos mergulhadores asseguraram a recuperação segura da seção de popa.

