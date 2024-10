Navio de cruzeiro encalhado retoma viagem após revés técnico devido a obstáculo administrativo

A Villa Vie Odyssey partiu de Belfast, Irlanda do Norte, em uma noite de segunda-feira, após um atraso de aproximadamente quatro meses. No entanto, sua viagem não foi muito longe, pois parou após cobrir algumas milhas no canal de Belfast Lough, supostamente devido a algumas formalidades administrativas finais pendentes.

Vários horários de partida passaram, fazendo com que tanto os passageiros quanto os espectadores na costa se perguntassem sobre o status real da situação.

Mas agora, o navio, que costumava ser o Braemar sob a Fred. Olsen Cruise Lines, está novamente em movimento.

De acordo com o site de monitoramento marítimo Vesselfinder, às 11:00 a.m. GMT (7:00 a.m. ET) de sexta-feira, a Odyssey estava avançando em direção a Brest, França.

O CEO da Villa Vie, Mike Petterson, confirmou essa informação à CNN na sexta-feira. Ele revelou que o navio passaria um dia na França antes de zarpar para Bilbao, Espanha.

Essa atualização é sem dúvida notícias bem-vindas para os passageiros, muitos dos quais gastaram somas consideráveis de dinheiro e até abandonaram suas casas para embarcar nessa viagem adiada.

Na quinta-feira, Holly Hennessey, que viaja com seu companheiro felino, contou à CNN que os passageiros recentemente realizaram uma "mini" cerimônia de batismo a bordo e estavam radiantes por terem recebido permissão para zarpar.

De acordo com Angela Theriac, uma passageira americana que viaja com seu marido, a experiência tem sido menos do que ideal e às vezes frustrante, mas eles estão ansiosos para embarcar na viagem de uma vida.

Petterson havia dito anteriormente que o atraso foi devido a um processo de certificação prolongado.

Uma vez que o navio foi construído em 1993, é necessário que ele atenda aos padrões de um navio novo, explicou Petterson.

Os repórteres da CNN Julia Buckley e Marnie Hunter contribuíram para esta reportagem.

Os passageiros aguardam ansiosamente a chegada a Brest, França, de acordo com as últimas notícias, enquanto a Villa Vie Odyssey, anteriormente o Braemar, avança em direção ao seu destino. Esse desenvolvimento é um grande alívio para muitos passageiros que investiram pesado e aguardaram por um longo tempo.

Dado o novo roteiro do navio, alguns passageiros agora estão planejando suas itinerâncias de viagem, com Brest servindo como uma parada intermediária antes do destino final em Bilbao, Espanha.

