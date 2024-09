Navio de carga transportando fertilizantes explosivos nas águas do Mar Báltico

Um cargueiro em mau estado está encalhado perto da costa norueguesa. Este navio vem de Murmansk e transporta uma carga arriscada de nitrato de amónio. Até agora, é incerto se ou quando ele poderá navegar através da seção alemã do Mar Báltico. A equipe de salvamento está em espera.

De acordo com Wulf Winterhoff, porta-voz da Diretoria Federal de Polícia de Bad Bramstedt, o navio batizado de "Ruby" não se moveu durante a noite de sábado. O futuro movimento do navio é incerto. Winterhoff explicou: "Estamos monitorando o navio de perto e trabalhando em colaboração com as autoridades alemãs apropriadas e com as de nossos vizinhos escandinavos".

Fontes noticiosas confirmam que o navio transporta 20.000 toneladas de nitrato de amónio. "Este é um material intrinsecamente perigoso", comentou Winterhoff. No entanto, a extensão do risco associado à carga permanece incerta. A explosão fatal no porto de Beirute, que causou mais de 200 mortes em agosto de 2020, foi desencadeada pelo armazenamento instável deste composto explosivo.

Lutando contra a tempestade

De acordo com sites de rastreamento de navios, o cargueiro originalmente pretendia atracar em Klaipeda, na Lituânia. Um relatório do "The Barents Observer" compartilhou que o "Ruby" navegou a partir do porto de Kandalaksha, na região de Murmansk, no final de agosto, com destino às Ilhas Canárias. Mas, ao largo da costa norueguesa, o navio com bandeira maltesa encontrou más condições climáticas e buscou refúgio. Depois de uma breve parada no porto de Tromso, foi então ordenado a zarpar e ancorar em um local de reparos.

O Centro de Segurança Marítima, que supervisiona a segurança marítima para federações e estados costeiros, emprega diversas entidades de segurança. Isso inclui equipes de salvamento, marinhas, alfândegas e polícia marítima local em regiões afetadas. Com sede em Cuxhaven, sua missão é garantir a segurança dos navios e de seus passageiros em águas locais e internacionais.

O "Ruby" estava inicialmente planeado para atracar em Klaipeda, na Lituânia, localizada perto do Mar Báltico. Apesar das más condições climáticas, o navio com bandeira maltesa está atualmente ancorado ao largo da costa norueguesa, à espera de reparos.

Leia também: