- Navegou pelas consequências da desordem de Trump.

Durante seus pronunciamentos iniciais no debate televisivo, os candidatos Kamala Harris e Donald Trump trocaram acusações mútuas e ataques. Harris apontou o dedo para Trump por orquestrar o maior ataque à democracia desde a Guerra Civil Americana, uma clara referência ao motim no Capitólio dos EUA após sua derrota nas eleições anteriores. Refletindo sobre a atual administração liderada pelo presidente Joe Biden, com Harris como vice-presidente, ela afirmou: "Simplesmente arrumamos a bagunça deixada por Donald Trump."

Em resposta, Trump atacou Harris, rotulando-a como não tendo política econômica concreta e abraçando ideologias marxistas. "Ela arruinou nosso país com suas políticas malucas", declarou o ex-presidente dos EUA.

Pela primeira vez neste debate, Harris e Trump se enfrentaram diretamente em Philadelphia. Poucas semanas antes, Biden havia decidido desistir da campanha, deixando Harris para liderar a indicação democrata.

