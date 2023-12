Nasce okapi raro e ameaçado no Jardim Zoológico de Cincinnati

O okapi, que os funcionários do jardim zoológico anunciaram ser um menino, nasceu a 17 de dezembro, filho da mãe, Kuvua, e do pai, Kiloro, segundo um comunicado de imprensa.

"Esta é a quarta cria de Kuvua, e ela é uma mãe fantástica", disse Renee Carpenter, tratadora sénior do Jardim Zoológico de Cincinnati, no comunicado. "Ela está atenta a todas as necessidades do pequeno. A cria é forte e parece saudável. Também é super macia e felpuda".

A mãe e o bebé continuarão a criar laços nos bastidores durante o inverno, e os visitantes poderão vê-los no quintal dos okapis do jardim zoológico na primavera, segundo os funcionários do jardim zoológico.

O jovem okapi é o 18º nascido no Zoo de Cincinnati desde 1989. O zoológico estima que existam aproximadamente 15.000 okapis em todo o mundo. A destruição do habitat e a caça furtiva têm prejudicado a população da espécie.

Os quapis estão listados como ameaçados de extinção na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza.

Os animais, nativos da República Democrática do Congo, são o parente mais próximo da girafa. As espécies partilham uma estrutura corporal semelhante, mas os okapis têm pescoços mais curtos.

Caracterizam-se também pela sua cor castanho-avermelhada com riscas horizontais pretas e brancas nas quatro patas.

"Estas marcas únicas ajudam as crias a seguir as mães através da floresta densa", refere o comunicado do jardim zoológico.

Os okapis podem crescer até 8 pés de altura e podem viver até 16 anos, de acordo com o zoológico.

Fonte: edition.cnn.com