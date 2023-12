NASCAR está a rever o patrocínio "Let's Go Brandon

Agora, a NASCAR está a rever o acordo.

De acordo com Max Marcucci, porta-voz da equipa de Brown, a NASCAR deu à equipa a aprovação por escrito do patrocínio e do esquema de pintura no final do ano passado e disse que a equipa passou pelo processo habitual de aprovação de patrocínios.

Marcucci disse que a NASCAR ligou após o anúncio e reconheceu à equipa que tinha recebido aprovação e "pediu desculpa por qualquer confusão e falha de comunicação", mas disse que o acordo "precisa de ser revisto a um nível superior".

A CNN contactou a NASCAR para comentar o assunto.

De acordo com o comunicado de imprensa de quinta-feira, Brown "ostentará uma atraente pintura vermelha, branca e azul com o logótipo e a marca da LGBcoin a bordo do seu Chevrolet Camaro n.º 68 durante as 33 corridas da época da NXS". Brown publicou um vídeo do carro nas redes sociais.

James Koutoulas, principal detentor da LGBcoin e fundador da Typhoon Capital Management, disse no comunicado: "Estamos orgulhosos de apoiar Brandon nesta temporada, para o ajudar a continuar o seu sonho americano. Se fizermos bem o nosso trabalho, quando pensarem em nós e ouvirem "Let's Go Brandon", pensarão e sentirão "Let's Go America".

A moeda meme, de acordo com o comunicado, é uma "America's Coin" que "tem como objetivo inspirar positividade e unidade, assente numa forte convicção do sonho americano".

A equipa de Brown disse à CNN numa declaração no domingo que estava "muito consciente e apreciava o processo necessário para aprovar patrocinadores e esquemas de pintura e não tentaria contornar esse processo".

"A Brandonbilt Motorsports submeteu os seus mais recentes patrocinadores e esquemas de pintura à NASCAR, seguindo o processo de aprovação padrão que já realizámos muitas vezes sem problemas", lê-se na declaração da equipa de Brown.

"Recebemos a aprovação por escrito dos patrocinadores de um funcionário da NASCAR Racing Operations em 26 de dezembro de 2021. A equipe posteriormente avançou com um anúncio somente após receber essa aprovação.

"A aprovação do patrocinador foi inequívoca - as primeiras quatro palavras do e-mail da NASCAR afirmam: 'Os patrocinadores são aprovados'. O único feedback oferecido estava relacionado com pequenas alterações no design gráfico para garantir a legibilidade na pista a 170 mph.

"Vamos continuar a trabalhar com a NASCAR e esperamos resolver este assunto e esclarecer as coisas o mais rapidamente possível."

'Situação infeliz'

O cântico "Let's Go Brandon" começou depois de Brown ter ganho a primeira corrida da sua carreira no Talladega Superspeedway, no Alabama, no início de outubro.

Após a vitória, Brown estava a ser entrevistado quando o público começou a cantar "F**k Joe Biden". O repórter que estava a entrevistar Brown disse que, em vez disso, a multidão estava a cantar "Let's go Brandon".

No discurso de novembro sobre o estado do desporto da NASCAR, o Presidente Steve Phelps distanciou o desporto do cântico.

"Tenho pena do Brandon", disse Phelps. "Penso que, infelizmente, isso mostra o estado em que nos encontramos enquanto país. Não queremos associar-nos à política, à esquerda ou à direita. Obviamente que temos e sempre tivemos, como desporto, um enorme respeito pelo cargo de presidente, independentemente de quem esteja sentado.

"Penso que se trata de uma situação infeliz. Será que gostamos do facto de ter começado com a NASCAR e depois estar a ganhar terreno noutros locais? Não, não estamos satisfeitos com isso. Mas vamos continuar a certificar-nos de que respeitamos o cargo de presidente".

Brown disse então ao The New York Times, em 19 de dezembro: "Toda a nossa navegação é no sentido de apelar a toda a gente, porque, no fim de contas, toda a gente é um consumidor. Não tenho qualquer desejo de me envolver na política".

No dia seguinte, o natural de Woodbridge, Virgínia, escreveu um artigo de opinião na Newsweek. Brown disse que "tinha medo de ser cancelado pelos seus patrocinadores ou pelos meios de comunicação social por ter sido apanhado em algo que pouco tem a ver comigo".

Brown continuou a escrever: "Não tenho interesse em liderar uma luta política. Faço corridas de automóveis. Não vou apoiar ninguém, e certamente não vou dizer a ninguém como votar.

"Mas também não vou continuar em silêncio sobre a situação em que me encontro e porque é que milhões de americanos estão a gritar o meu nome. Eu ouço-os, mesmo que Washington não os ouça".

Nos últimos dias, o cântico "Let's Go Brandon" adquiriu um significado político renovado na sequência de uma chamada telefónica transmitida em direto na véspera de Natal entre Biden e Jared Schmeck, um pai de 35 anos do Oregon.

Enquanto as famílias assistiam ao vivo a um evento "Santa tracker" com o Presidente e a primeira-dama Jill Biden, Schmeck telefonou e foi uma das pessoas escolhidas para falar com a primeira família.

Durante a chamada, Schmeck descreveu o que os seus filhos mais novos queriam para o Natal e, depois de ambos os Biden se terem revezado a desejar-lhe e à sua família "um Natal maravilhoso", o pai de quatro filhos respondeu com "Feliz Natal" seguido da frase codificada "Let's go Brandon!".

"Let's go Brandon" tornou-se um cântico de direita que significa "F***k Joe Biden", embora Schmeck tenha dito mais tarde a um jornal local do Oregon que fez o comentário em jeito de "brincadeira".

O pai de 35 anos apareceu depois no podcast de Steve Bannon, onde disse: "Donald Trump é o meu presidente e ainda devia ser presidente neste momento."

