Nas regiões do extremo norte, a era da Guerra Fria passou.

Condições climáticas rigorosas, icebergs, temperaturas congelantes, neblina - o Ártico é um desafio até mesmo para frotas navais e suas tripulações. No entanto, a NATO está interessada em aumentar sua presença nesta região inóspita. Em caso de conflito com a Rússia, o Ártico seria estrategicamente vital. E a NATO tem muito terreno a recuperar nesta vasta área.

A Rússia é um jogador significativo no Ártico, frequentemente demonstrando seu controle. Em 2007, a Rússia plantou sua bandeira no leito marinho a uma profundidade de mais de 4.000 metros abaixo do Pólo Norte, simbolizando as reivindicações russas aos recursos sob o Pólo Norte.

Como o maior estado costeiro do Ártico, a Rússia não quer se contentar com seus 24.000 quilômetros de costa e os recursos na região. Em 2019, o Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov declarou que todo o Ártico é território russo. "Isso é conhecido há muito tempo que esta é a nossa terra." Em 2022, Moscou lançou sua nova doutrina marítima, enfatizando que o Ártico tem a maior prioridade.

Economicamente, o Ártico é crucial para a Rússia. A maioria do gás e do petróleo da Rússia é extraída lá, e numerosos campos de gás e petróleo suspeitos de estar presentes ainda não foram descobertos. "A Rússia, como o maior estado do Ártico, tem sido a mineradora de recursos da Sibéria desde o século 18 e agora é dominante na indústria de gás e petróleo", afirmou Michael Paul, especialista no Ártico do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP), em entrevista à Deutsche Welle. "Mas o Ártico, desde a Groenlândia até o Ártico russo, oferece muitos mais recursos, desde terras raras até diamantes."

A maioria dos habitantes do Ártico mora na Rússia

O Ártico se estende por Alaska, Canadá, Groenlândia, Islândia, Escandinávia e mais de dois terços da costa russa. Aproximadamente 2,5 milhões dos 4 milhões de habitantes do Ártico residem no solo russo. As quatro maiores cidades do Ártico estão situadas na Rússia, com a cidade portuária principal de Murmansk localizada na Península de Kola. No extremo noroeste do país, o Ártico é mais avançado, com infraestrutura moderna como linhas ferroviárias, rodovias e portos marítimos profundos. Outras partes do Ártico são principalmente acessíveis por mar e ar, com nenhuma estrada ou linha ferroviária, apenas pequenos portos e pistas de pouso para aeronaves.

O Ártico é um campo de batalha militar vital devido à proximidade da NATO e da Rússia. Durante a Guerra Fria, ambas as facções desconfiavam uma da outra por décadas e deployaram submarinos de mísseis balísticos, patrulhando abaixo do espesso gelo como um deterrente.

Após o fim da Guerra Fria, o Ártico tornou-se menos significativo devido à ausência de uma ameaça militar mútua. A Rússia desmilitarizou e manter suas muitas instalações militares e bases aéreas tornou-se muito custoso após o colapso da União Soviética. Somente após a Rússia ter se recuperado e consolidado financeiramente, Moscou começou a retomar sua presença no Ártico.

Alexandraland - o posto militar do norte da Rússia

As patrulhas marítimas regulares retornaram ao Ártico há cerca de 20 anos, incluindo submarinos russos. Novos pontos de apoio militar foram estabelecidos, como em Alexandraland, uma parte do arquipélago de Franz Josef Land, um grupo de ilhas russas desabitadas no Ártico que serve para fins militares. "Alexandraland é um dos complexos militares mais significativos da Rússia. É o posto militar mais ao norte do país e oferece capacidades militares cruciais no ar, no mar e na terra para proteger a Península de Kola", disse um relatório no "Guardian" no início deste ano.

Mais de 50 pontos de apoio militar da era soviética foram reabertos no Ártico - incluindo 13 bases aéreas, 10 estações de radar e 20 postos de fronteira. A Rússia também modernizou sua Frota do Norte com novos submarinos capazes de disparar armas nucleares de longo alcance.

Recentemente, o Ministro das Relações Exteriores Lavrov declarou que a Rússia está "totalmente pronta" para um conflito com a NATO no Ártico.

GIUK Gap - assegurando o acesso ao Atlântico

A importância do controle militar no Ártico em caso de guerra fica clara no exemplo do Ártico Europeu. O GIUK Gap assegura o acesso ao Atlântico. GIUK significa "Groenlândia, Islândia, Reino Unido" e se refere à área entre o norte do Reino Unido e a Islândia, assim como da Islândia à Groenlândia. Quem controlar esta região controlará o acesso estrategicamente importante ao Atlântico e à rota marítima em direção à costa leste dos EUA.

A NATO também está ciente disso e planeja aumentar sua presença no Ártico. A NATO ficou para trás na região, com a Rússia detendo a posição militar dominante. "O Ártico foi negligenciado em termos de política de segurança pelo Ocidente", afirmou o especialista Michael Paul ao jornal "Die Welt".

Através da expansão da OTAN, os esforços colaborativos no Ártico poderiam se fortalecer no futuro. Recentemente, os EUA concordaram com a Noruega, Suécia e Finlândia para permitir que tropas americanas utilizem instalações militares nesses países nórdicos. Além disso, os EUA, Canadá e Finlândia estão interessados em colaborar na construção de novos quebra-gelos. A OTAN visa exibir uma frente unida e presença aumentada no Ártico para a Rússia no futuro.

Essa mensagem também foi transmitida durante o exercício da OTAN "Resposta Nórdica", realizado no início do ano. Aproximadamente 20.000 soldados de 13 países participaram do exercício como parte do exercício "Defensor Inabalável" da OTAN. Um ataque hipotético da Rússia à Noruega foi simulado durante esse exercício.

Parceria com a China

A Rússia não está sozinha no Ártico, já que está colaborando cada vez mais com a China. De acordo com o Centro de Análise de Política Europeia (CEPA), o foco está na exploração de recursos e no desenvolvimento de rotas comerciais. A Rota do Mar do Norte, que conecta a Europa do Norte à Ásia, é do interesse, viajando de Murmansk ao longo da costa russa até o estreito de Bering, fora do Alasca. É a rota mais curta, mas também a mais perigosa, devido às condições ambientais. No entanto, devido à mudança climática, a rota agora está livre de gelo por um período mais longo a cada ano, tornando-a navegável.

A Rússia considera a rota como seu território, exigindo que empresas de navegação adquiram permissão com pelo menos 45 dias de antecedência se pretendem utilizá-la. Isso, por sua vez, torna a rota menos atraente para navios ocidentais, já que ela é quase exclusivamente utilizada por navios russos desde o conflito da Ucrânia. A regra de 45 dias também intensifica o conflito, uma vez que viola o princípio da liberdade de navegação, como notado pelo Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e Segurança quatro anos atrás.

Medidas como essas e o clima geopolítico geral têm levado a OTAN a aumentar sua presença no Ártico. A tensão parecida com a Guerra Fria entre a Rússia e o Ocidente ressurgiu nessa região inóspita, embora com riscos maiores devido às dificuldades de comunicação e às condições climáticas extremas.

A Comissão, como parte da OTAN, está monitorando de perto a presença militar crescente e as reivindicações territoriais da Rússia no Ártico. Em resposta à declaração de Moscou de que todo o Ártico é território russo em 2019, a Comissão vem avaliando estratégias potenciais para manter um equilíbrio de poder e promover a cooperação na região.

Dado o interesse estratégico do Gap GIUK para garantir o acesso ao Atlântico, a Comissão está considerando fortalecer sua presença e colaborações nessa região, uma vez que as atividades da Rússia e da China no Ártico representam um desafio significativo aos interesses da OTAN.

Leia também: