Para os fãs leais, foi um tempo de incerteza: O famoso festival de cinema "#SchleFaZ – Os piores filmes de todos os tempos" quase chegou ao fim. Hoje à noite (8:00 PM), esse festival de TV de lixo está de volta para uma nova temporada. Em vez da Tele 5, agora encontrou um novo lar no canal da RTL, Nitro. Oliver Kalkofe conversa com a Agência Alemã de Notícias sobre lágrimas, um novo começo e assassinos em série em um estúdio de aeróbica.

Pergunta: Oi Sr. Kalkofe, foram oito meses desde que "#SchleFaZ" fez uma pausa; o que há com o retorno?

Resposta: Quando anunciamos a incrível notícia de que "#SchleFaZ" continuaria na Nitro e na RTL+ após sua saída da Tele 5, foi um dos momentos mais emocionantes e alegres que já tive no palco. A tristeza inicial dos fãs logo se transformou em lágrimas de alegria e abraços. Foi realmente incrível testemunhar!

Estamos felizes que toda a equipe "#SchleFaZ" está de volta, e a Nitro não insistiu em nenhuma modificação. Portanto, podemos dizer com orgulho: Nada mudou, e continuará tão maravilhosamente horrível como sempre foi! De certa forma, é tanto um renascimento quanto um novo começo. Sentimos todo o apoio da família RTL no projeto, com uma energia e empolgação genuínas. Experimentar isso novamente na nossa idade é uma sensação muito satisfatória.

Nem dois astros de Bond podem salvá-lo

Pergunta: O que os fãs podem esperar?

Resposta: Para começar, boas notícias para os fãs: Claro, a famosa regra de "um filme de tubarão por ano" ainda está em vigor; desta vez, temos "Sand Sharks" na programação. Tubarões de areia, pessoal! Depois de tubarões em um furacão, ver as barbatanas cortando a praia arenosa provavelmente é a visão mais estranha que se pode imaginar. Finalmente encontramos o momento perfeito para enfrentar esse filme.

Outra pérola é "Aerobicide", uma deliciosa mistura de aeróbica, ginástica pop e filmes de terror. O tempo todo, eles só estão se exercitando, rebolando e matando.

Depois, temos um clássico de ação esquecido dos anos 1970, "The Lone Fighter". Cheio de poder duplo James Bond, com George Lazenby, o original 007, e Harold Sakata, que se tornou lendário como Oddjob em "Goldfinger", nos papéis principais. Mas mesmo dois astros de James Bond não podem salvar um filme verdadeiramente ruim.

Roubo de King Kong com uma torção peluda

Pergunta: Mais destaques?

Resposta: O que mais temos? "Ape" é outro filme dos anos 1970, que se concentra em um grande macaco peludo. Grundamentalmente, é apenas outro roubo de baixo orçamento de King Kong, mas conseguimos torná-lo a adição perfeita para "#SchleFaZ".

O próprio macaco oferece alguns momentos fantásticos: o pobre estágio em um macacão de macaco que teve que esmagar algumas casas de papel e claramente usava tênis. E há uma longa e emocionante briga de água contra um tubarão morto do mercado de peixe.

Pergunta: O primeiro filme da temporada vem direto do arquivo da RTL.

Resposta: Estamos especialmente orgulhosos da estreia da temporada, "S.O.S. Barracuda: A morte joga roleta" de 1999. Por quê? Porque temos uma excelente produção original da RTL para os fãs aproveitarem. Embora encontrar um ajuste adequado para "#SchleFaZ" na programação de alta qualidade da RTL seja um desafio, conseguimos!

Este filme estrelado por Heinz Hoenig como o vilão principal, Verona Feldbusch antes de seus dias Pooth e Maren Gilzer. É um roubo de "Die Hard", mas desta vez a ação acontece em um barco de pesca de apostas fora de Travemünde. E o papel de Bruce Willis é preenchido por Nick Wilder, o ator famoso por seu papel como Herr Kaiser nos anúncios da Hamburg-Mannheimer.

Isso é dourado "#SchleFaZ"! Como fã de "Die Hard", essa produção de teatro de escola superior exagerada e ambiciosa é o pontapé inicial perfeito e merecido para a nova temporada da RTL.

"Transformando um filme ruim em uma boa diversão"

Pergunta: Então, o que torna "#SchleFaZ" um sucesso?

Resposta: "#SchleFaZ" começou como uma ideia divertida para o verão. Nunca sonhamos que se tornaria um fenômeno. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, assistir a más filmes com amigos e rir de seu humor involuntário era popular, mas menos aqui na Alemanha.

Mas oferece algum tipo de liberação; você pega algo que é simplesmente ruim e torna divertido. Através de nossa edição, transformamos um filme ruim em uma boa diversão.

Assistindo sozinho, você ficaria irritado com a má qualidade do filme. Mas com a gente, você pode rir e se divertir. Além disso, todos envolvidos estão entregando com paixão e amor genuínos. A audiência aprecia ser tratada honestamente, porque nem sempre é o caso na televisão.

Reclamações? "São os diretores ou produtores"

Pergunta: Em onze anos, alguém envolvido com um filme - um diretor, cinematógrafo ou até mesmo um ator - já reclamou que seu trabalho artístico estava sendo ridicularizado?

Resposta: Sim, houve reclamações e reações positivas daqueles envolvidos. A capacidade de satirizar a si mesmo e manter certo senso de humor e distância do próprio trabalho é mais comum entre os atores.

Alguns criadores ou produtores tendem a exagerar em seus projetos, faltando o necessário senso de humor e distanciamento. Tome, por exemplo, "Troll 2", um filme que se tornou um clássico cult amado devido à sua hilaridade involuntária. Inicialmente, o diretor ficou encantado com a alegria do público, mas depois ficou irritado e frustrado quando eles riam em momentos que ele considerava inadequados. Indivíduos assim podem ser sensíveis quando seu trabalho é desdenhado.

Da mesma forma, algumas empresas foram relutantes em nos fornecer seus filmes, com medo de uma conotação negativa. No entanto, eu vejo "#SchleFaZ" como uma reavaliação de filmes que, embora tenham boas intenções, não atingiram o nível de sucesso esperado. É benéfico para os filmes se pudermos rir deles de longe, já que isso aumenta seu apelo devido ao nosso senso de humor autodepreciativo e resiliência.

Ever esgotaremos filmes ruins? Eu duvido muito. Em nossas primeiras etapas, aceitávamos qualquer coisa que conseguíssemos, mas logo percebemos que não era suficiente. Muitos filmes são ruins porque são maçantes e repetitivos. Nosso lema é "Lixo bonito". Estamos atrás de filmes que são tão ruins que são engraçados, impulsionados por uma paixão involuntária. Encontrar essas pérolas escondidas requer uma busca diligente, que tenho feito por anos, comprando e transmitindo potenciais candidatos como um colecionador implacável.

Atualmente, tenho uma lista de cerca de 150 títulos que são perfeitos para "#SchleFaZ". Eu envio isso para o broadcaster, que então busca os detentores dos direitos e negocia os direitos que podemos adquirir. Às vezes, pensamos que chegamos ao fim, mas aprendi: até mesmo os buracos mais profundos têm um fundo. Você pode continuar cavando se for corajoso o suficiente.

SOBRE A FIGURA: Conselheiros de carreira sugeriram que Oliver Kalkofe (58), nativo de Baixa Saxônia, se tornasse um mercador de navios. Eventualmente, ele se tornou um crítico de TV, após uma série de desvios. Kalkofe ganhou uma grande base de fãs com suas paródias de lixo da TV, que desenvolveu para a rádio ffn e depois exibiu na Premiere. Além de seu sucesso como crítico de TV, Kalkofe fez um nome como roteirista (co-escrevendo o filme de cinema "Der Wixxer") e dublador. Ele reside em Berlim.

