La Liga da Espanha: Barcelona vence, preocupações com lesões para o Real Madrid

Nas notícias de futebol da Europa, o desempenho de três gols de Robert Lewandowski mantém a liderança do Barcelona na Liga.

Robert Lewandowski está em grande forma.

O atacante polonês marcou um hat-trick na primeira metade de domingo, coroando uma exibição estelar contra o Alavés, enquanto o Barcelona garantiu uma vitória por 3-0. Lewandowski encontrou um cruzamento perfeitamente entregue pelo ala Raphinha com um cabeceio powerful para abrir o placar antes que o duo combinasse para um simples gol de tapinha pelo atacante sete minutos depois.

Lewandowski completou seu hat-trick no 32º minuto, seguindo uma defesa parada pelo goleiro para rolar a bola para a rede. Isso levou a marca de Lewandowski na liderança do campeonato para 10 gols em nove jogos.

De acordo com o relatório da equipe, isso marcou o terceiro hat-trick de Lewandowski pelo Barcelona e a 27ª vez que ele alcançou essa marca no clube.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, que também trabalhou com Lewandowski no Bayern Munich, elogiou seu atacante após o jogo e elogiou o poder ofensivo de sua equipe.

"Todo mundo apoia o Lewy e ele sabe o que fazer na área – na frente do gol, ele é o melhor jogador para mim", disse Flick após o jogo. "Ele tem sido incrível por um longo período, marcando muitos gols. É muito bom. Estou feliz com ele. Você pode ver que ele está 100% apto e os outros companheiros de equipe o estão apoiando muito bem.

"Todo treino e quando você tem reuniões, você mostra a eles do lado tático e também as posições são muito importantes. Eles estão fazendo um grande trabalho e a dinâmica desses jogadores é incrível e nos ajuda muito.

"No final, nós marcamos muitos gols, o que é bom para nós e nos ajuda também para os próximos jogos ter essa confiança no nosso jogo, na nossa ideia de jogar futebol", ele acrescentou.

Em outro lugar, os rivais amargos do Barcelona, o Real Madrid, conseguiu uma vitória por 2-0 sobre o Villarreal no sábado, graças a gols de Federico Valverde e Vinícius Júnior. No entanto, a vitória foi estragada por uma séria lesão no lateral direito regular Dani Carvajal.

Carvajal foi forçado a sair de campo no primeiro tempo e foi anunciado mais tarde que ele havia sofrido uma grave lesão no joelho, incluindo uma ruptura do ligamento cruzado anterior, uma ruptura do ligamento colateral externo e uma ruptura do tendão poplíteo na perna direita. Carvajal deve perder um período prolongado.

O Real Madrid permanece em segundo lugar, três pontos atrás do Barcelona.

Premier League Inglesa: Os candidatos ao título da temporada inicial vencem, Tottenham tropeça

Embora Manchester City e Arsenal sejam esperados para disputar o título novamente nesta temporada, é o Liverpool que atualmente lidera a Premier League após sete jogos.

Liderado pelo técnico Arne Slot em sua primeira temporada no comando após a saída de Jürgen Klopp, o Liverpool derrotou o Crystal Palace por 1-0 no sábado para estender sua sequência invicta para seis jogos.

O atacante português Diogo Jota marcou o gol do jogo enquanto o Liverpool consolidou sua posição como um sério candidato ao título.

City e Arsenal permaneceram invictos e também conseguiram vitórias, mas ambos enfrentaram desafios no caminho. A cidade ficou atrás do Fulham por 1-0 no intervalo antes que Mateo Kovačić e Jérémy Doku virassem as coisas para dar ao campeão reinante uma vitória por 3-2. A vitória do Arsenal sobre o Southampton veio em meio a controvérsia, já que a contratação de verão Cameron Archer colocou os Santos na frente antes que Kai Havertz igualasse o placar três minutos depois. Os Gunners então tomaram a liderança e mantiveram para garantir a vitória por 3-1.

O Manchester United empatou em 0-0 com o Aston Villa, colocando pressão no técnico Erik ten Hag, mas arguably o resultado mais notável do fim de semana veio do estádio American Express do Brighton.

O Tottenham foi o time visitante e chegou em boa forma, tendo vencido cinco jogos seguidos em todas as competições. O ala Brennan Johnson marcou para o sexto jogo seguido para dar aos Spurs a liderança antes que James Maddison dobrasse a vantagem logo antes do intervalo.

O Brighton então fez uma impressionante reviravolta no segundo tempo, marcando três vezes para roubar uma vitória improvável por 3-2.

"Frustrado e absolutamente decepcionado com isso", disse o técnico do Spurs, Ange Postecoglou, à Sky Sports após o jogo. "Pior derrota desde que cheguei aqui. Inaceitável o segundo tempo. Não estávamos nowhere near onde deveríamos estar. Nos deixamos levar demais com como estávamos indo.

"Nós mais ou menos aceitamos nosso destino e é um pouco difícil de entender, já que não fizemos isso enquanto estive aqui. Geralmente lutamos por tudo, mas quando você não faz, você paga o preço."

O problema está no fato de estarmos deslizando muito facilmente, o futebol e a vida podem lhe dar um tropeço se você se superar demais.

Bundesliga Alemã: Bayern e Leverkusen terminam em empates de alto pontuação

O Bayern de Munique continua sua sequência invicta no topo da Bundesliga após seis jogos, mas perdeu uma oportunidade de aumentar sua liderança sobre o RB Leipzig no segundo lugar, ao terminar em um emocionante empate de 3-3 com o Eintracht Frankfurt.

A primeira metade foi um espetáculo, terminando em 2-2, com ambos os zagueiros centrais do Bayern marcando para eles. Michael Olise, contratação de verão do Bayern, marcou um para o clube bávaro da beira da área no 53º minuto, mas parecia que seu gol seria suficiente para a vitória. No entanto, Omar Marmoush passou pela defesa do Bayern no 4º minuto de acréscimo e encontrou a rede atrás de Manuel Neuer para empatar o jogo em 3-3.

O Bayer Leverkusen não conseguiu reduzir a diferença com o Bayern no fim de semana, ficando com um empate em 2-2 contra o recém-promovido Holstein Kiel. Gols de Victor Boniface e Jonas Hofmann nos primeiros 10 minutos sugeriam uma vantagem confortável para o lado de Xabi Alonso, mas Max Geschwill e Jann-Fiete Arp incomodaram o Holstein Kiel no segundo tempo, empatando o jogo.

Serie A Italiana: De Gea brilha para a Fiorentina

David de Gea provou ser o herói da Fiorentina contra o AC Milan, defendendo duas penalidades no vitória em casa por 2-1 no domingo.

De Gea juntou-se à Fiorentina este verão após uma temporada no banco depois de deixar o Manchester United após a campanha de 2022/23.

O atacante da Fiorentina, Moise Kean, desperdiçou uma penalidade no primeiro tempo, e Yacine Adli, emprestado à Fiorentina do Milan, colocou os Viola na frente. O Milan teve a oportunidade de empatar da marca do penalty, mas De Gea negou-lhes com uma defesa espetacular pouco antes do intervalo.

Matteo Gabbia foi derrubado na área no segundo tempo, com Tammy Abraham como cobrador da penalidade, mas De Gea voltou a defender o Milan.

O capitão da seleção americana, Christian Pulisic, finalmente empatou o jogo, mas Albert Guðmundsson restaurou a vantagem da Fiorentina. O treinador da Fiorentina, Raffaele Palladino, e Hernández receberam cartões vermelhos mais tarde, mas a Fiorentina manteve-se firme para garantir a segunda vitória da temporada.

