Nas fases finais do jogo, Kirk Cousins orquestra uma corrida vitoriosa, impulsionando os Atlanta Falcons ao longo dos Philadelphia Eagles em seu encontro de futebol de segunda-feira à noite.

Com um déficit de 6 pontos e 1 minuto e 39 segundos faltando no relógio, o quarterback experiente manteve a calma, guiando os Falcons numa viagem de 70 jardas, que culminou num passe de touchdown de 7 jardas para Drake London com 34 segundos restantes no jogo.

Younghoe Koo seguiu com o ponto extra decisivo, apesar da penalidade por conduta antidesportiva de London.

De volta ao campo pelos Falcons pela segunda vez desde que se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em outubro com os Minnesota Vikings, Cousins entregou a orientação veterana que a equipe tanto havia desejado. Após uma estreia menos do que impressionante contra os Steelers, Cousins entregou exatamente o que os Falcons haviam pago no drive vitorioso.

Apesar de não estar completamente satisfeito com seu desempenho, o jogador de 36 anos vê a vitória de segunda-feira como um possível ponto de virada para a temporada.

"Irritado, não me sinto afiado o suficiente, preciso melhorar", Cousins comentou após o jogo.

"Mas espero que esse último drive nos dê um impulso para a próxima semana e possamos construir sobre isso.

"Fiquei satisfeito com como terminamos hoje, mas ainda há muito espaço para melhoria."

Em louvor a Cousins, o técnico dos Falcons, Raheem Morris, anunciou, "Ele apareceu e fez jogadas quando mais importava hoje à noite."

Cousins encerrou a noite com 20 passes completos em 29 tentativas para 241 jardas e dois touchdowns, encerrado por um passe de touchdown de 41 jardas para Darnell Mooney no terceiro quarto.

Fumble Crítico

No entanto, o desempenho de Cousins durante o jogo não foi perfeito, e os Eagles tiveram a oportunidade de garantir a vitória no quarto quarto.

O novo running back dos Eagles, Saquon Barkley, deixou escapar uma recepção fácil no final do quarto quarto, um erro que provou ser decisivo. O passe de Hurts foi para Barkley, mas, em vez de aproveitar o tempo restante, os Eagles foram forçados a optar por um field goal.

O fumble de Barkley abriu uma brecha para Cousins e os Falcons, que a aproveitaram ansiosamente.

Após o drive vitorioso dos Falcons no último segundo, o passe de Hurts acabou nas mãos de Jessie Bates, culminando em comemorações emocionantes do lado dos Falcons enquanto o relógio chegava a zero.

Os Falcons (1-1) agora esperam receber os Kansas City Chiefs (2-0) em 22 de setembro, com o objetivo de levar essa vantagem para seus jogos futuros.

Enquanto isso, os Eagles (1-1) viajam para Nova Orleans para enfrentar os quentes Saints (2-0), buscando reverter sua sorte.

A emocionante vitória dos Falcons sobre os Eagles reacendeu a paixão de Cousins pelo esporte. Ele expressou, "Quero construir sobre esse momento e continuar a melhorar."

Em luz da vitória da equipe, o técnico dos Falcons elogiou Cousins, dizendo, "Cousins nos mostrou o quanto sua presença é crucial no campo."

Leia também: