- Nas facções Negro e Verde do Reno do Norte, um plano de segurança significativo foi aprovado por consenso.

Após cerca de vinte e um dias após o incidente preocupante em Solingen, a administração cooperativa da Renânia do Norte-Vestfália, liderada pela coalizão preta-verde, aprovou um plano de segurança abrangente. Esta estratégia inclui ampliar os poderes policiais e regulamentações de privação mais rigorosas. Como anunciado pelo Presidente do Ministério de NRW, Hendrik Wüst (CDU), na assembleia do estado, "palavras estão se tornando ações". Eles pretendem aumentar os poderes de suas agências de segurança.

A iniciativa de segurança abrange uma gama de procedimentos, como intensificar a Oficio para a Proteção da Constituição, vigilância de potenciais extremistas e enriquecer a colaboração de dados entre autoridades. Wüst se referiu a isso como uma "fortificação dupla", após o incidente de Solingen, quando um partido de extrema-direita obteve a maior posição em uma assembleia estadual pela primeira vez. O conselho estadual aprovou esta embalagem de segurança na terça-feira, que Wüst considerou a maior embalagem de segurança e migração na história de Renânia do Norte-Vestfália.

Componentes do Plano de Segurança

Os investigadores receberão poderes aprimorados na busca digital por islamistas radicais, incluindo o uso de inteligência artificial. A Oficio para a Proteção da Constituição verá um aumento nos poderes de vigilância de telecomunicações, permitindo que ela penetre em serviços de mensagens criptografadas.

NRW espera defender diversas medidas através do Bundesrat, incluindo a retenção de dados e melhorias no sistema de Dublin, assim como a deportação facilitada de criminosos, terroristas e seus apoiadores.

Contrações contra Imigração Ilegal

Em NRW, será implementado um banco de dados centralizado de indivíduos elegíveis para deportação, e a troca de dados entre autoridades será facilitada. Indivíduos provenientes de países seguros de origem permanecerão em instalações de recepção até que uma decisão seja tomada sobre seu pedido de asilo. Três câmaras adicionais para audiências de asilo serão estabelecidas nos tribunais administrativos. NRW também planeja construir uma segunda instalação de detenção para deportações.

Supressão do Extremismo Islâmico

A luta contra a islamização de jovens será fortalecida por meio de uma série de métodos preventivos.

Ataque em Solingen

Em 23 de agosto, um agressor, um sírio de 26 anos, atacou indivíduos em um festival da cidade em Solingen, resultando em três mortes e oito feridos. O presumido perpetrador permanece sob custódia. Sua deportação planejada no ano passado não foi bem-sucedida. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

A deportação planejada para a Bulgária em junho de 2023 foi abortada, já que ele não pôde ser localizado em sua casa de emergência. Não houve mais tentativas de deportação.

Wüst identificou o ataque com faca em Solingen como um "momento crucial" em uma assembleia especial do plenário. No entanto, ele reiterou que o direito ao asilo na Alemanha permanece válido e não será comprometido. Centenas de milhares de indivíduos chegaram à Alemanha sem o direito de asilo.

Nos últimos dias, o Ministro do Interior Herbert Reul (CDU) e o Ministro de Refugiados Josefine Paul (Verdes) já implementaram medidas preliminares. Reul exigiu um aumento na presença policial e verificações de identidade em festivais populares. Paul reforçou as funções de supervisão das autoridades locais e centrais de imigração para a repatriação de requerentes de asilo rejeitados.

A Comissão, reconhecendo a urgência, também propôs fortalecer a vigilância e o compartilhamento de dados entre autoridades para combater o islamismo radical, construindo sobre o plano de segurança abrangente aprovado pela coalizão preta-verde. Além disso, à luz do incidente de Solingen, a Comissão sugeriu aprimorar os poderes dos investigadores no domínio digital, empregando ferramentas como a inteligência artificial, para rastrear islamistas radicais de forma mais eficaz.

