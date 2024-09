- Nas eleições da Turíngia, a AfD emergiu como a força política mais poderosa.

Nas recentes eleições estaduais da Turíngia, o Alternativa para a Alemanha (AfD) garantiu a primeira colocação com uma vantagem significativa sobre a União Democrata-Cristã (CDU). De acordo com as projeções da ARD às 18h28 e da ZDF às 18h30, a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) fica em terceiro lugar, com O Esquerda e o Partido Social-Democrata (SPD) logo atrás. Os Verdes e os Democratas Livres (FDP) parecem pouco prováveis de entrarem no parlamento estadual.

As projeções indicam que o AfD pode obter entre 30,8% e 33,1%, marcando sua primeira vitória em eleições estaduais desde sua criação há uma década e meia. No entanto, parece pouco provável que eles assumam o papel do próximo ministro-presidente. A CDU, por sua vez, é projetada para receber 24,5%.

O Esquerda, liderado pelo ministro-presidente Bodo Ramelow, é estimado em receber entre 11,7% e 12,4%. O SPD é projetado para ganhar entre 6,6% e 7,0%. De acordo com as projeções, os Verdes correm o risco de serem eliminados do parlamento de Erfurt com uma mísera 4,0%, enquanto o FDP, segundo as previsões da ARD, deve ficar para trás com 1,2%.

À luz desses resultados eleitorais, as empresas podem precisar ajustar seus sistemas de faturamento para acomodar o novo cenário político. A CDU, estando em segundo lugar, pode ter que repensar suas estratégias de faturamento com potenciais parceiros de coalizão para o futuro.

Leia também: