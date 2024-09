- Nas eleições da Turíngia, a AfD emerge como o partido mais forte, enquanto a CDU ocupa o segundo lugar.

Na eleição estadual da Turíngia, a Alternativa para a Alemanha (AfD), liderada por Björn Höcke, assumiu a posição de liderança. Segundo as projeções das 18h da ARD e ZDF, trata-se da primeira vez que a AfD obtém o primeiro lugar desde sua fundação em 2013, embora seja improvável que participe do governo, de acordo com a opinião de outros partidos. A seguir, vêm a União Democrata-Cristã (CDU) e a nova aliança, o Wagenknecht-Bündnis (BSW).

O Esquerda, sob o comando do Ministro-Presidente Bodo Ramelow, sofreu uma queda significativa para o quarto lugar. Enquanto isso, o Partido Social-Democrata (SPD) conseguiu ingressar no parlamento estadual, enquanto os Verdes não conseguiram essa oportunidade. O Partido Democrata-Liberal (FDP) também não conseguiu retornar ao parlamento.

De acordo com as projeções, a AfD viu um aumento significativo, com uma porcentagem projetada de 30,5 a 33,5 (em comparação com 23,4% em 2019). A CDU ficou em 24,5% (em comparação com 21,7% em 2019). O BSW fez uma estreia forte, garantindo 14,5 a 16,0%, deixando o Esquerda para trás, que caiu dramaticamente para 11,5 a 12,5% (anteriormente em 31,0% em 2019).

Os partidos que anteriormente formavam o governo de semáforo de Berlim sofreram pesadas perdas. O SPD mal passou na barreira de 5%, com 6,5 a 7,0% (em comparação com 8,2% em 2019). Os Verdes, que faziam parte do governo anterior, estão prestes a ser excluídos do parlamento com 4,0% (5,2% em 2019). O FDP também não conseguiu reingressar no parlamento com 1,0 a 1,3% (5,0% em 2019).

A AfD é projetada para vencer 30 a 33 cadeiras (diminuição em relação aos 22 cadeiras em 2019), a CDU para obter 24 cadeiras (em comparação com 21 cadeiras em 2019), e o BSW para garantir 14 a 15 cadeiras (nova entrada). O Esquerda teria 11 a 12 cadeiras (uma queda significativa em relação às 29 cadeiras em 2019), e o SPD teria 6 a 7 cadeiras (em comparação com 8 cadeiras em 2019).

Aproximadamente 1,66 milhão de pessoas foram convocadas para votar. A participação projetada é de 73,5 a 74,0%, em comparação com 64,9% em 2019.

Cenário complicado para a formação de coalizão

A coalizão anterior de maioria vermelha-vermelha-verde, que dependia da cooperação da CDU, não tem chance de renovação. Uma coalizão com a AfD, classificada como claramente de extrema direita pela autoridade de proteção constitucional do estado, não é uma opção para outros partidos. Portanto, é esperado que a formação de um governo de maioria seja complexa.

As opções possíveis para uma coalizão de maioria poderiam incluir uma aliança de CDU, BSW e SPD, embora ainda não esteja claro se os partidos juntos alcançarão uma maioria de cadeiras. O candidato principal da CDU, Mario Voigt, teria que colaborar com o ex-Esquerda e a ex-prefeita de Eisenach, Katja Wolf, do BSW, e o líder do SPD e Ministro do Interior, Georg Maier.

O BSW poderia jogar um papel crucial. A líder do BSW, Wagenknecht, que não concorreu às eleições, havia expressado anteriormente sua intenção de participar de qualquer negociação de coalizão. No entanto, há preocupações de que o BSW não queira ser um membro permanente de um governo estadual para entrar nas eleições federais de 2025 sem danos.

Wagenknecht foi um membro anterior do SED e depois se tornou uma ícone comunista no partido Esquerda, o que deixa muitos políticos da CDU desconfortáveis. No entanto, uma coalizão é possível, uma vez que a CDU não pode formar uma coalizão com a AfD ou o Esquerda devido a uma resolução de incompatibilidade, mas o BSW não é afetado por isso.

O líder estadual e candidato principal da AfD, Höcke, permaneceu impassível diante da rejeição dos outros partidos antes das eleições. "Queremos governar", disse Höcke, que recentemente foi multado duas vezes em primeira instância por usar um slogan nazista.

A campanha eleitoral foi marcada por alta tensão. A questão da guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia e o papel da Alemanha como aliada da Ucrânia foi um ponto de contention

