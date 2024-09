Nas eleições da Turíngia, a AfD emerge como a força política mais dominante.

Em terceiro lugar, passando de 14,7% para 15,8%, está a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), ultrapassando o Partido da Esquerda, liderado pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow, que obteve 11,7% a 12,4%, e o SPD, que conseguiu 6,6% a 7,0%. Por outro lado, os Verdes e o FDP não conseguiram fazer um retorno ao parlamento estadual.

A distribuição projetada de assentos no futuro parlamento estadual, de acordo com a ARD e ZDF, é a seguinte: AfD garantindo 30 a 32 assentos, CDU com 24 assentos, BSW com 14 a 15 assentos, o Partido da Esquerda com 11 a 12 assentos e o SPD com 7 assentos.

