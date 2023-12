Naomi Osaka vence na sua primeira participação após quatro meses de paragem no ténis

No seu primeiro encontro desde setembro - quando anunciou que iria fazer uma pausa indefinida do ténis após a derrota para Leylah Fernandez no Open dos Estados Unidos - Osaka estava um pouco enferrujada, mas acabou por vencer por 6-4 3-6 6-3.

A ex-número 1 mundial cometeu 57 erros não forçados, oito dos quais foram duplas faltas.

"Só tenho um grande objetivo este ano, que não tem nada a ver com resultados e coisas do género", disse Osaka após o jogo.

"Para mim, só quero sentir que cada vez que entro em campo me estou a divertir. Posso sair do court sabendo que, mesmo que tenha perdido, me esforcei o mais que pude."

O jogo foi o primeiro de Osaka em quatro meses após a derrota para Fernandez. No ano passado, também se retirou do Open de França, alegando problemas de saúde mental, e optou por não participar em Wimbledon.

"Na verdade, pensei mesmo que não ia jogar durante a maior parte deste ano", disse Osaka aos jornalistas. "Estou muito feliz comigo mesma por gostar tanto do desporto, porque disse literalmente que não tinha a certeza de quando iria jogar depois do US Open e estou aqui agora.

"Durante a pausa, senti que não sabia qual seria o meu futuro. Tenho a certeza que muita gente se identifica com isso. Claro que nunca se sabe o que o futuro nos reserva, mas foi sem dúvida uma altura de indecisão.

"Mas estou muito feliz por estar aqui sentada neste momento."

Osaka vai defrontar a belga Maryna Zanevska nos oitavos de final, na quarta-feira.

Fonte: edition.cnn.com