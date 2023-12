Naomi Osaka vai doar o dinheiro do prémio para ajudar as vítimas do terramoto no Haiti

Naomi Osaka comprometeu-se a doar os seus ganhos do Western & Southern Open da próxima semana para apoiar os esforços de socorro ao terramoto no Haiti, país das Caraíbas de onde é originário o seu pai.

A tetracampeã do Grand Slam anunciou o seu compromisso em resposta ao terramoto de magnitude 7,2 que atingiu o país empobrecido no sábado, matando pelo menos 304 pessoas e ferindo centenas.

"Dói muito ver toda a devastação que está a acontecer no Haiti, e sinto que não podemos fazer nada", disse Osaka no Twitter.

"Estou prestes a jogar um torneio esta semana e vou doar todo o dinheiro do prémio para os esforços de ajuda ao Haiti. Sei que o sangue dos nossos antepassados é forte e vamos continuar a erguer-nos".

A número dois mundial, Osaka, cuja mãe é japonesa e que joga sob a bandeira japonesa, tem usado a sua plataforma para chamar a atenção para as causas que lhe interessam.

No Open dos EUA do ano passado, usou máscaras com os nomes das vítimas de violência policial.

Osaka é a segunda cabeça de série no torneio de Cincinnati, que decorre de 14 a 22 de agosto.

