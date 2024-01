Naomi Osaka: Um ano após a sua retirada súbita, a tetracampeã do Grand Slam de ténis participa na sessão de imprensa do Open de França

Doze meses depois de se ter recusado a falar com os meios de comunicação social durante o evento, invocando razões de saúde mental, Osaka recebeu a imprensa com reflexão, humor e cautela.

Com um sorriso no rosto, Osaka disse aos jornalistas que estava "preocupada com esta conferência de imprensa porque sabia que ia receber muitas perguntas sobre isto".

No ano passado, Osaka estava visivelmente stressada e emocionada quando se dirigiu aos meios de comunicação social durante uma conferência de imprensa obrigatória em Roland Garros.

A ex-número um do mundo posteriormente desistiu do Aberto da França de 2021 e revelou que havia "sofrido longos surtos de depressão" desde que ganhou seu primeiro grande campeonato em 2018.

"É claro que também não gostei da forma como lidei com toda a situação, mas estava preocupada com o facto de haver pessoas que ofendi de alguma forma e que iria esbarrar com elas", disse Osaka na sexta-feira.

Na maior parte do tempo, acho que estou bem

Osaka reflectiu sobre o que aconteceu em 2021 e revelou que estava a preparar-se para a forma como as pessoas poderiam reagir ao seu regresso.

"Acho que para mim, onde estou agora, não gostaria de dizer que isso não saiu da minha cabeça. Claro que ainda estou a pensar nisso.

Há dois meses, Osaka foi insultada por um espetador na multidão durante um jogo em Indian Wells, na Califórnia. "Naomi, tu não prestas", gritou o espetador. O comentário levou a superestrela japonesa às lágrimas no court.

"Estou a preparar-me para o caso de entrar em court e algum fã dizer algo como em Indian Wells. Sim, na maior parte das vezes acho que estou bem".

Uma Osaka sem sementes enfrenta a semente nº 27 Amanda Anisimova na segunda-feira na primeira rodada do Aberto da França de 2022.

Correção: Uma versão anterior deste artigo indicava incorretamente a data em que Naomi Osaka joga contra Amanda Anisimova. O jogo é na segunda-feira.

