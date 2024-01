Naomi Osaka põe fim à série de vitórias de Bianca Andreescu

Num confronto entre as duas últimas campeãs do Open dos Estados Unidos, foi Osaka, a n.º 4 do mundo e japonesa de 21 anos, a vencer a canadiana de 19 anos por 5-7, 6-3 e 6-4 em Pequim.

"Significou muito, porque sinto que as pessoas me excluíram depois da Europa", disse Osaka, referindo-se ao seu desempenho no saibro e na relva este ano, perdendo na terceira ronda do Open de França e na primeira ronda de Wimbledon, sem chegar à final.

"Ainda ganhei um Slam este ano, ganhei (em Osaka). Ainda estou aqui. Mas há uma espécie de beleza em ser subestimado".

A derrota põe fim à série invicta de 17 jogos de Andreescu, que perdeu pela última vez na quarta ronda em Miami, em março. É também a primeira derrota de Andreescu, sexto classificado, contra um jogador do top 10. Antes de sexta-feira, Andreescu tinha 8-0, com todas as vitórias obtidas este ano.

"Esqueci-me de como me sentia e, sinceramente, é uma porcaria", disse Andreescu, no seu primeiro torneio desde que derrotou Serena Williams para ganhar o Open dos Estados Unidos em setembro, sobre a derrota. "Não senti falta. Mas, pelo menos, não fui derrotada por 1 a 1. Lutei. Honestamente, podia ter sido de qualquer maneira. Foram apenas alguns pontos aqui e ali. Ao mesmo tempo estou chateada, mas ao mesmo tempo estou orgulhosa de mim própria pela forma como joguei hoje."

Na sexta-feira, Osaka recuperou de um set e um break de desvantagem contra Andreescu. A nipo-haitiana selou a vitória no seu terceiro match point, com um ás. Terminou com 31 winners contra 30 erros não forçados e 10 ases.

"Estava muito nervosa nos primeiros dois (match points) e tentei apenas respirar", disse Osaka. "Sei que ela é uma jogadora fantástica".

Depois de não ter conseguido defender o seu título no Open dos Estados Unidos no mês passado, Osaka recuperou na Ásia. Ganhou oito jogos seguidos, incluindo o quarto título da sua carreira, conquistado na cidade de Osaka.

Este é o segundo ano consecutivo que Osaka chega às meias-finais em Pequim. A bicampeã do Major enfrentará a atual campeã de Pequim, Caroline Wozniacki, que derrotou Daria Kasatkina na sexta-feira. A outra semifinal é a de Ashleigh Barty, número 1 do mundo, contra Kiki Bertens, oitava do ranking.

Sexta-feira foi o primeiro encontro entre Osaka e Andreescu. E se este for o primeiro episódio de uma rivalidade que se prolongará por muitos anos, os adeptos do ténis poderão ter um verdadeiro prazer.

"Vamos ter muitos jogos como este", disse Andreescu. "Os nossos estilos de jogo são bastante diferentes, mas o nível é bastante igual."

Osaka brincou: "Oiçam, não quero jogar mais com ela, sou boa, uma e outra".

Mas ela reconheceu que provavelmente haverá mais encontros com a canadiana.

"É provável que volte a acontecer", disse Osaka.

