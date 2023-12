Naomi Osaka homenageada com uma boneca no 60º aniversário da Barbie

A boneca é o reconhecimento da vitória da jovem de 21 anos no Open dos Estados Unidos de 2018 e do segundo título consecutivo de Grand Slam no Open da Austrália, no início deste ano, quando Osaka subiu do número 72 do mundo para o topo da classificação - a primeira asiática a ocupar essa posição.

O anúncio de que Osaka vai ser celebrada com a sua própria boneca surge no momento em que o fabricante de brinquedos Mattel assinala o 60.º aniversário da sua marca icónica, enquanto sexta-feira, 8 de março, é também o Dia Internacional da Mulher.

Osaka, cuja mãe é japonesa e o pai é haitiano, tweetou no início desta semana sobre o seu orgulho em ser vista como uma figura feminina influente para as crianças.

Ela disse: "Recentemente, muitos pais vieram ter comigo e disseram-me que os seus filhos me admiravam. Sinceramente, fiquei muito chocada e senti uma enorme responsabilidade porque me lembro da importância dos meus modelos.

"Alguns dias depois, estou aqui em Indian Wells e vejo todos estes miúdos que parecem tão felizes por me verem e pedem fotografias e autógrafos... Sinceramente, apetecia-me chorar, porque o meu coração fica tão cheio nestes momentos e apercebo-me de que não se trata apenas de ténis, mas sim de inspirar a próxima geração."

Após a revelação da estatueta, acrescentou: "É uma honra ser selecionada como Barbie Role Model para ajudar a inspirar a próxima geração de raparigas", juntamente com uma hashtag, que dizia: "Tu podes ser qualquer coisa".

Kristina Vogel

Osaka não é a única a ter os seus esforços inspiradores celebrados pela Barbie.

Kristina Vogel, a ciclista vencedora da medalha de ouro olímpica que ficou paralisada depois de cortar a medula espinhal num grave acidente em junho de 2018, também foi comemorada, com a sua boneca sentada numa cadeira de rodas.

"Estou tão orgulhosa de inspirar as jovens a sonhar em grande", tweetou Vogel, que se dedicou à política e se prepara para se candidatar às eleições de maio na sua cidade natal, Erfurt.

A representação da sua boneca segue-se à apresentação da gama Fashionista da Barbie em fevereiro, que incluía uma boneca com uma perna protésica, bem como uma em cadeira de rodas.

"Como marca, podemos elevar a conversa em torno das deficiências físicas, incluindo-as na nossa linha de bonecas da moda para mostrar uma visão multidimensional da beleza e da moda", afirmou a Mattel no mês passado.

Tessa Virtue, a bailarina canadiana do gelo, cinco vezes medalhada nos Jogos Olímpicos, também foi homenageada, tal como a antiga jogadora da união de râguebi da Nova Zelândia, Melodie Robinson, que trabalha agora como jornalista desportiva de renome.

Um dólar de cada boneca vendida vai para o Dream Gap Project, uma iniciativa da Mattel que tem como objetivo "nivelar as condições de jogo das raparigas".

Anteriormente, a esgrimista Ibtihaj Muhammad, que usou um hijab enquanto competia pelos EUA nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, a campeã de snowboard Chloe Kim e a pugilista Nicola Adams foram todas homenageadas com as suas próprias bonecas.

