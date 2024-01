Naomi Osaka diz que o formato da conferência de imprensa "precisa de ser atualizado

A tetracampeã de Grand Slam, que se retirou do Open de França em maio, alegando razões de saúde mental, revelou depois que tinha "sofrido longos períodos de depressão" desde que ganhou o seu primeiro título de Grand Slam em 2018. Mais tarde, Osaka retirou-se de Wimbledon.

No entanto, a quatro vezes campeã do Grand Slam disse que nunca foi sua intenção "inspirar revolta".

"Eu adoro a imprensa; não adoro todas as conferências de imprensa", escreveu Osaka. "No entanto, na minha opinião (e quero dizer que esta é apenas a minha opinião e não a de todos os tenistas em digressão), o formato da conferência de imprensa em si está ... a precisar de ser atualizado".

"Acredito que podemos melhorá-lo [...] Menos sujeito vs. objeto; mais par a par.

"Os atletas são seres humanos. O ténis é a nossa profissão privilegiada e é claro que há compromissos fora do campo que coincidem. Mas não consigo imaginar outra profissão em que um registo de assiduidade consistente [...] fosse tão duramente analisado", acrescenta Osaka.

Osaka, de 23 anos, regressará ao ténis de competição nosJogos Olímpicos de Tóquio, no final deste mês. Ela é uma das melhores perspectivas de medalha de ouro do Japão.

Citando a sua introversão natural e o seu desejo de não cortejar os holofotes, Osaka disse ainda no seu ensaio na primeira pessoa para a TIME: "Tento sempre esforçar-me por defender o que considero correto, mas isso tem muitas vezes um custo de grande ansiedade.

"Sinto-me pouco à vontade para ser a porta-voz ou o rosto da saúde mental dos atletas, uma vez que ainda é muito recente para mim e não tenho todas as respostas. Espero que as pessoas se identifiquem e compreendam que não há problema em não estar bem e que não há problema em falar sobre isso."

"Devia ter-me preparado

Com eventos sísmicos, incluindo os protestos BLM do verão passado, a pandemia do coronavírus e o aumento global dos crimes de ódio contra asiáticos, que expõem as linhas de falha na sociedade, Osaka diz que deveria ter previsto a reação mista que se seguiu à sua decisão de se desligar das funções de comunicação social no início deste ano.

"Nunca se pode agradar a toda a gente", escreve no ensaio. "O mundo está tão dividido agora como eu me lembro nos meus curtos 23 anos".

"Devia ter-me preparado".

Sentir-se sob pressão

Osaka propõe ainda que os atletas tenham o direito de fazer uma pausa mental do escrutínio dos media em raras ocasiões, sem estarem sujeitos a sanções rigorosas.

Não teríamos de revelar os nossos sintomas mais pessoais à nossa entidade patronal; provavelmente, haveria medidas de RH que protegeriam, pelo menos, algum nível de privacidade", sublinha.

Ao anunciar a sua desistência de Roland Garros, Osaka revelou que tinha tido longos períodos de depressão depois de ganhar o seu primeiro título de Grand Slam em 2018.

"Senti-me sob uma grande pressão para revelar os meus sintomas - francamente, porque a imprensa e o torneio não acreditaram em mim. Não desejo isso a ninguém", diz ela.

"Também não quero voltar a ter de me envolver num escrutínio do meu historial médico pessoal. Por isso, peço à imprensa algum nível de privacidade e empatia da próxima vez que nos encontrarmos."

Depois de Osaka se ter retirado do Open de França, a Federação Francesa de Ténis (FFT) disse que "lamentava e estava triste por Naomi Osaka".

"O resultado da desistência de Naomi em Roland-Garros é lamentável. Desejamos-lhe a melhor e mais rápida recuperação possível e esperamos ter a Naomi no nosso torneio no próximo ano", declarou o Presidente da Federação Francesa de Ténis, Gilles Moretton, em comunicado.

"Tal como todos os Grand Slams, a WTA, a ATP e a ITF, continuamos muito empenhados no bem-estar de todos os atletas e em melhorar continuamente todos os aspectos da experiência dos jogadores no nosso Torneio, incluindo com os Media, como sempre nos esforçámos por fazer."

