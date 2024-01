Naomi Osaka conquista o segundo título WTA consecutivo com uma vitória em três sets sobre Ashleigh Barty

A batalha entre as duas mulheres que mais recentemente ocuparam o topo do ranking não desiludiu, com a japonesa Osaka a levar a melhor por 3-6 6-3 6-2 ao fim de uma hora e 50 minutos em Pequim.

Duas vezes campeã do Grand Slam, Osaka vinha de uma vitória em casa no Pan Pacific Open e derrotou a campeã do US Open, Bianca Andreescu , e a detentora do título, Caroline Wozniacki, a caminho da final.

Os primeiros presságios não foram promissores para a jovem de 21 anos, que cometeu duas duplas faltas ao ser quebrada no sexto jogo e perder o primeiro set.

A recuperação de Osaka começou no sexto jogo do segundo set, quando Barty bateu um forehand longo para perder por 2-4.

Osaka segurou o serviço para empatar a um set cada e uma quebra imediata no início do segundo deixou-a no controlo.

Foi o terceiro título de 2019 para Osaka e o quinto no geral, mas ela revelou que precisava se animar depois de suas primeiras lutas na final.

"Basicamente, estava a dizer a mim própria para continuar a lutar, apesar de a minha atitude ser muito má. Esta é uma final, sou privilegiada por estar aqui em primeiro lugar, por isso continuo a lutar", disse ela.

A dupla vai retomar sua rivalidade no WTA Finals em Shenzhen no final deste mês, com Osaka conquistando seu lugar no torneio de US$ 14 milhões no início desta semana.

No torneio ATP masculino, Dominic Thiem, cabeça de série, também teve de recuperar de um set de desvantagem para vencer Stefanos Tsitsipas, da Grécia, por 3-6 6-4 6-1 na final.

Este foi o 15º título da carreira ATP do austríaco Thiem, que derrotou o antigo número um mundial Andy Murray no caminho para o título.

Djokovic de olho no ouro olímpico

O número um mundial masculino Novak Djokovic teve mais sorte na final do Open do Japão, tendo o ás sérvio derrotado o qualifier australiano John Millman por 6-3 6-2 na final.

Foi o seu primeiro torneio desde que se retirou do Open dos Estados Unidos com uma lesão no ombro e Djokovic deu sinais de que está pronto para terminar a época em grande estilo, com o ATP Finals em Londres no próximo mês.

Mas Djokovic tem outro objetivo a longo prazo, deliberadamente jogar no Japão pela primeira vez para poder experimentar as condições do Ariake Colosseum, um local para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Djokovic quer juntar o ouro olímpico de singulares aos seus 16 títulos de Grand Slam e este foi um primeiro passo importante para ele.

"Estou muito contente por ver e experimentar como jogo (em Ariake), porque me sinto confortável. Sinto-me muito bem a jogar neste campo... Espero que o mesmo possa acontecer nos Jogos Olímpicos", afirmou.

O próximo passo de Djokovic será a defesa do título do Masters de Xangai, onde é o cabeça de série.

