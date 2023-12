Naomi Osaka chega à primeira final de ténis desde 2021

A tetracampeã do Grand Slam vai agora defrontar a nova número 1 do mundo Iga Swiatek pelo título, naquela que será a primeira final de Osaka desde o Open da Austrália no ano passado.

Osaka, que tem lutado pela sua forma desde que abandonou o desporto, recuperou de um set de desvantagem para vencer a sua adversária suíça por 4-6 6-3 6-4 numa divertida semifinal.

"Estava apenas a lutar contra os meus pensamentos e a tentar perceber que tenho de jogar um ponto de cada vez e ajustar-me se for necessário, mas tentar não me sobrecarregar com os meus pensamentos", disse aos jornalistas.

"Sinto que se estivesse negativa por uma fração de segundo, teria perdido o encontro de hoje.

"Tenho de continuar a animar-me e não joguei tantos jogos como muitas das outras jogadoras, por isso tenho de continuar a aprender."

LER: Dotada e no topo do seu jogo - Ashleigh Barty choca o mundo do desporto com a sua reforma

'Muito grata'

Em Indian Wells, no mês passado, Osaka foi importunada por um espetador no início da partida da segunda rodada contra Veronika Kudermetova.

O espetador pareceu gritar: "Naomi, não prestas!" e Osaka pareceu abalada, perdendo o primeiro set por 6-0 e, por fim, perdendo o jogo em sets directos.

Desde então, Osaka confirmou que começou a consultar um terapeuta para tratar da sua saúde mental, depois de ter revelado que sofreu de depressão no ano passado.

Mas parece que Osaka está agora a reencontrar o seu melhor ténis e tem a oportunidade de ganhar outro título contra uma adversária desconhecida.

Os dois se encontraram apenas uma vez antes, com Osaka vencendo em sets diretos em 2019. Swiatek, no entanto, será a número 1 do mundo feminino na segunda-feira, enquanto procura continuar sua série de vitórias em 16 partidas.

A final será realizada no sábado e Osaka está ansiosa para voltar à quadra.

"Não sei o que se está a passar, mas estou muito grata neste momento", escreveu no Twitter. "Um brinde aos altos e baixos da vida por me fazerem apreciar ainda mais este momento.

"Estamos de volta a uma final, vemo-nos no sábado."

Fonte: edition.cnn.com