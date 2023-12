Naomi Osaka abandona o Western & Southern Open mas diz que pode "dormir à noite

A jovem de 23 anos não tem jogado muito ténis competitivo nos últimos meses, depois de se ter retirado do Open de França no início deste ano, alegando problemas de saúde mental.

O torneio de Cincinnati foi o primeiro desde a sua desistência na terceira ronda dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"Penso que, para mim, me senti um pouco hesitante, e normalmente não me sinto assim", disse Osaka aos jornalistas após a derrota por 3-6 6-3 6-3.

"Claro que me coloquei nesta posição ao optar por não jogar tantos torneios, por isso, sim, sinto-me mais confortável com isso, sinto-me mais confiante em mim própria, porque sinto que houve alturas em que duvidei de mim própria.

"Também achei que o meu desempenho em Tóquio estava a ficar um pouco na minha mente, porque senti que fui demasiado agressivo."

A tetracampeã de Grand Slam continua a facilitar o seu regresso ao desporto depois de ter feito uma pausa para proteger a sua saúde mental.

Depois de se retirar de Roland Garros, revelou que tinha estado a lidar com ansiedade e crises de depressão e diz que teve dificuldade em falar com os meios de comunicação social durante os torneios.

"Senti que aprendi muito com este jogo de hoje e, se há alguma coisa a tirar daqui, é que dei o meu melhor durante todo o jogo, para poder dormir à noite", acrescentou.

No início desta semana, Osaka disse que se sentia mais grata pela sua carreira no ténis depois de ter visto pessoas a sofrer em todo o mundo, nomeadamente após o terramoto no Haiti e o regresso dos talibãs ao Afeganistão.

Osaka espera recuperar a sua forma a tempo do Open dos Estados Unidos, a 30 de agosto, onde é bicampeã.

