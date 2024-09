Não tenho problema com Scholz ser nomeado como potencial chanceler do SPD.

O recém-empossado potencial candidato à chancelaria da união, Friedrich Merz, discutiu seus potenciais oponentes do SPD em um segmento "RTL Direkt spezial" com Pinar Atalay. Olaf Scholz havia mencionado anteriormente que estava de acordo com Merz sendo o candidato à chancelaria da união.

Merz respondeu dizendo, "Do meu lado, também estou de acordo com Scholz sendo o candidato à chancelaria do SPD". No entanto, o SPD ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. "Há uma quantidade significativa de críticas contra ele, e vozes dentro do SPD sugeriram substituí-lo. Isso não é ideal para o país, ter um chanceler que é altamente criticado", disse Merz. Sobre os bons números das pesquisas de Boris Pistorius, Merz comentou, "Isso é com o SPD para decidir. Seria benéfico para o país se eles escolhessem ele".

Merz destacou seus bons números nas pesquisas em comparação com Olaf Scholz em termos de competência: "Isso é novo, nunca aconteceu na Alemanha antes. Um candidato tem o dobro da força do partido do chanceler federal e lidera em todos os valores de competência sobre o incumbente - isso é um fato inédito na Alemanha".

Críticas contra a proposta de Merz de manter a proibição da cannabis e continuar a produção de motores a combustão interna, ele as abordou dizendo, "Não é ultrapassado ser contra o fumo. É um erro significativo e uma traição aos nossos filhos. É por isso que faremos mudanças para promover a proteção à saúde das nossas crianças". Quanto ao motor a combustão interna, Merz disse, "Buscamos amigabilidade ambiental e não queremos mais emissões de dióxido de carbono saindo do escapamento - essa é a nossa posição. Mas como políticos, nós decidimos, não a tecnologia".

Merz mencionou que o número esperado de requerentes de asilo ultrapassando 200.000 é inaceitável, especialmente se eles não cumprem as regras do país: "Isso é simplesmente demais, mesmo que sejam apenas duas pessoas que não seguem as regras do país. É importante que aqueles que vêm sejam integráveis, encontrem emprego, vão à escola e aprendam o idioma".

Em uma conferência de imprensa conjunta com Markus Söder, Merz havia declarado anteriormente, "Em essência, a decisão do chanceler já foi tomada, Friedrich Merz fará isso". Söder também expressou seu forte apoio a Merz.

Antes das negociações na segunda-feira à noite, o Ministro-Presidente de Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, também expressou seu apoio a Merz. Anteriormente, Söder havia indicado sua disposição em concorrer ao cargo.

