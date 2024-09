Não tenho obrigação de assumir responsabilidade.

Em 2021, Söder sofreu um revés na luta pelo poder na União pelo cargo de candidato a Chanceler, perdendo para Armin Laschet do CDU. Söder afirmou que uma disputa semelhante não ocorreria novamente, declarando: "As coisas serão inevitavelmente diferentes de 2021". Ele acreditava: "Era apenas o candidato errado naquela época". Infelizmente para Laschet, ele não conseguiu nas eleições federais contra Olaf Scholz, o atual Chanceler do SPD.

Falando para os apoiadores da CSU no festival folclórico, Söder enfatizou sua união com Merz. "Não se trata de quem está no comando, mas do resultado final que importa". O CDU e a CSU nunca estiveram tão alinhados como agora.

Söder expressou sua admiração pela atual unidade entre o CDU e a CSU, destacando seu alinhamento. Nas discussões de liderança futuras dentro da União, espera-se que o CDU mantenha seu papel significativo.

