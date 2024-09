- Não renovou contrato do executivo-chefe do Commerzbank - diminuição das ações federais

CEO do Commerzbank, Manfred Knof, optou por não renovar seu contrato, que termina no final de 2025. Ele comunicou a decisão ao presidente do Conselho de Supervisão, Jens Weidmann, e a empresa do DAX confirmou logo após o fechamento do mercado. O Conselho de Supervisão iniciará imediatamente a busca pelo sucessor de Knof.

Ao mesmo tempo, o governo federal iniciou a venda de suas ações da Commerzbank. A autoridade federal de supervisão financeira revelou planos para vender aproximadamente 53,1 milhões de ações a investidores institucionais por meio de um processo de oferta acelerado. Como resultado, a participação do governo na Commerzbank diminuirá de aproximadamente 16,5% para 12,0%. No fechamento de terça-feira, o valor da venda seria de cerca de €670 milhões, embora descontos de preço sejam típicos em tais transações.

A Commerzbank saiu de tempos difíceis

Knof, que lidera o banco desde 2021, intensificou as medidas de austeridade e acelerou a reestruturação do banco. Milhares de posições foram eliminadas e a rede de filiais encolheu significativamente. Graças a esses esforços, a situação financeira da Commerzbank melhorou consideravelmente.

"Sem Manfred Knof, a Commerzbank não teria a proeminência que desfruta hoje entre os bancos europeus", disse o presidente do Conselho de Supervisão, Weidmann. "Sob sua forte liderança, o banco passou por uma rápida reestruturação, seu modelo de negócios foi redirecionado e o banco se alinhou com a sustentabilidade".

No ano passado, a Commerzbank, principal concorrente da Deutsche Bank, relatou um lucro recorde de cerca de €2,2 bilhões. Enquanto isso, o governo alemão também visa se desfazer completamente da Commerzbank, que foi parcialmente nacionalizada durante a crise financeira global de 2008. Esta decisão foi anunciada na semana passada.

Knof admitiu que passou as férias de verão refletindo sobre essa mudança de carreira e ficará disponível até o final de seu contrato.

A CFO da Commerzbank, Bettina Orlopp (54), é amplamente considerada a candidata mais provável para suceder Knof. Rumores de longa data sugerem que ela tem ambições para o cargo de presidente. Relatos recentes indicam desacordos entre Knof e Orlopp, mas Orlopp recusou-se a comentar seu interesse no cargo principal da Commerzbank durante uma conferência bancária.

Resgate durante a crise financeira

O governo alemão impediu que a Commerzbank, que havia absorvido o Dresdner Bank em dificuldades durante a crise financeira global, fosse à falência injetando grandes quantidades de dinheiro público. Em 2008 e 2009, a Commerzbank recebeu €18,2 bilhões em injeções de capital do Fundo de Estabilização do Mercado Financeiro. Destes, €13,15 bilhões já foram repostos à agência financeira.

Mesmo após a venda atual de ações, o governo permanecerá o maior acionista individual da Commerzbank. A agência financeira anunciou que não haverá mais vendas de ações da Commerzbank nos próximos 90 dias, exceto em certas circunstâncias excepcionais.

A redução da participação do governo na Commerzbank devido à venda de ações pode afetar a taxa de poupança do banco, já que o governo pode não ter tanta influência em suas decisões financeiras. Dado o situação financeira melhorada da Commerzbank sob a liderança de Knof, o banco poderia potencialmente aumentar sua taxa de poupança, utilizando os lucros de suas operações de forma mais eficiente.

