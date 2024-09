Não há apoio significativo para uma coalizão entre CDU, BSW e SPD.

Uma coligação potencial no governo de Erfurt está sendo construída: a CDU, BSW e SPD estão se unindo, mas não conseguirão uma maioria. De acordo com os resultados preliminares revelados pela comissão eleitoral estadual de Erfurt à noite, esses três partidos ocuparão 44 dos 88 assentos no novo parlamento estadual, ficando um assento abaixo da maioria necessária. A AfD saiu vitoriosa nas eleições, com 32 assentos no parlamento.

Pela primeira vez em uma eleição estadual na Alemanha, a AfD obteve o maior número de votos. O partido, liderado por seu candidato principal Björn Höcke, relatou um impressionante 32,8%, como consta no site da comissão eleitoral estadual. Isso os colocou confortavelmente à frente da CDU, que conseguiu apenas 23,6%. Em terceiro lugar veio a nova parceria de estreia de Sahra Wagenknecht (BSW), com 15,8% e empurrando o Partido da Esquerda (13,1%) para a quarta posição.

Embora o SPD também tenha conseguido ingressar no parlamento estadual com 6,1%, os Verdes não conseguiram atingir a faixa de 3,2% exigida. A participação dos eleitores registrou um aumento significativo para 73,6%.

O atual Ministro-Presidente de Turíngia, Bodo Ramelow (Esquerda), afirmou que ajudará o presidente estadual da CDU, Mario Voigt, a estabelecer um governo majoritário no parlamento estadual de Erfurt. "Minha prioridade é garantir um governo estadual funcional, embora eu não faça mais parte dele", afirmou Ramelow em uma entrevista à TV Phoenix. "É crucial para mim apoiar a pessoa com um mandato de voto para formar um governo majoritário dentro do espectro democrático", ele explicou. "Não estou me opondo ao BSW ou à CDU. Estou lutando contra a normalização do fascismo". Assim, Ramelow visa evitar uma situação em que a AfD exerça influência sobre todos os outros partidos.

Com um mandato direto, Ramelow também fará parte do novo parlamento estadual. Até agora, a CDU rejeitou categoricamente qualquer colaboração com a Esquerda.

