Não é uma relação assim tão especial: O historial de investimento dos proprietários americanos no futebol inglês

Os adeptos afirmam que a sua abordagem de "mãos livres" mostra que os proprietários norte-americanos pouco ou nada compreendem a razão pela qual os adeptos do futebol inglês se preocupam tão apaixonadamente com os clubes que apoiam.

Um antigo diretor executivo do Manchester United - Peter Kenyon - concorda com esta caraterização dos proprietários da sua antiga equipa.

"Não acredito que os Glazers saibam realmente o que é o futebol", disse Kenyon ao podcast Business of Sport do The Athletic no mês passado, referindo-se aos proprietários do Manchester United.

"Não tenho a certeza que as pessoas que estão no clube saibam o que é o clube".

O adiamento, no domingo, do jogo entre o Manchester United e o Liverpool devido aos protestos dos adeptos - que, por vezes, se tornaram feios - pôs em evidência a insatisfação de muitos adeptos relativamente à forma como a família Glazer tem gerido a equipa mais bem sucedida da Premier League.

A polícia calcula que mais de 1.000 manifestantes invadiram o relvado do estádio do United em Old Trafford antes do jogo contra o Liverpool.

Cerca de 200 pessoas também se reuniram em frente ao Hotel Lowry, em Salford, onde os jogadores do United estavam hospedados antes do jogo, para protestar contra os proprietários norte-americanos do clube.

Em resposta ao protesto, o Manchester United emitiu um comunicado, afirmando"O clube não deseja que os manifestantes pacíficos sejam punidos, mas trabalhará com a polícia para identificar os envolvidos em actividades criminosas e aplicará as suas próprias sanções a qualquer titular de bilhete de época ou sócio identificado ... Continuamos empenhados no diálogo e no envolvimento com os nossos adeptos através do Fórum dos Adeptos e de outros canais adequados".

O descontentamento dos adeptos do United com os Glazers intensificou-se depois de seis dos principais clubes ingleses se terem inscrito, no mês passado, na Superliga Europeia (ESL) - uma competição multimilionária constituída por 12 das maiores equipas do futebol europeu. O Manchester United era um dos 12 clubes.

Apesar de a iniciativa ter caído por terra menos de 48 horas depois de ter sido anunciada pela primeira vez, a falta de consulta dos adeptos galvanizou muitos adeptos - não apenas do United - que pretendem recuperar algum tipo de controlo que pagam bem para ver.

Os seis membros fundadores da Premier League acabaram por se retirar da ESL, a começar pelo Chelsea e pelo Manchester City, na sequência das críticas generalizadas dos adeptos, dos meios de comunicação social, dos políticos e até da realeza.

O envolvimento do Arsenal e do Liverpool no projeto falhado da Superliga também provocou o descontentamento dos adeptos em relação aos seus respectivos proprietários, Kroenke e Henry - juntamente com o presidente do Liverpool, Tom Werner.

O Arsenal, por exemplo, cobra aos adeptos até 132 dólares para assistir a um jogo.

Na segunda-feira, a Premier League emitiu um comunicado em que reconhecia "a força dos sentimentos e o direito dos adeptos a saberem o que está a acontecer" ao abordar os protestos em Old Trafford.

"Estamos empenhados em manter um diálogo estreito com os adeptos e os seus representantes, enquanto trabalhamos com a FA e o Governo para identificar soluções, mas pedimos que todos os protestos sejam pacíficos", acrescentou o comunicado.

A CNN entrou em contacto com a família Glazer, Kroenke e Henry para comentar o assunto.

Dívida

Desde que assumiu o controlo do Manchester United em 2005, a família Glazer - que também é proprietária dos Tampa Bay Buccaneers da NFL - nunca conseguiu conquistar os adeptos.

"Ao fim de dezasseis anos, nenhum membro da família Glazer teve sequer uma conversa connosco", afirmou o Manchester United Supporters Trust (MUST), um grupo de mais de 200 mil adeptos do clube, em comunicado na segunda-feira.

Quando a família Glazer assumiu o controlo do clube, os adeptos que falaram com a CNN temiam que o clube ficasse sobrecarregado de dívidas e que a família estivesse interessada apenas na sua marca, apenas rivalizada pelo Real Madrid, e nas receitas. O Manchester United era um clube sem dívidas antes de os Glazers comprarem a equipa.

De acordo com as últimas contas do clube, divulgadas a 4 de março de 2021, a dívida líquida do clube é de 630,7 milhões de dólares (455,5 milhões de libras). Em dezembro de 2019, antes do início da pandemia de coronavírus, a dívida líquida do clube tinha atingido 283,16 milhões de dólares (203,6 milhões de libras).

A prioridade dos Glazer é o sucesso em campo e a família pode apontar para um investimento líquido de 240,3 milhões de dólares (200 milhões de euros) em aquisições de jogadores nos últimos dois anos, o que é mais do que qualquer outro grande clube europeu. O investimento totalizou mais de 1,081 mil milhões de dólares (900 milhões de euros) desde 2013.

No domingo, não foi a primeira vez que os adeptos do United organizaram um protesto. Em 2010, a MUST organizou um protesto em que os adeptos usaram cachecóis verdes e dourados nos jogos, as cores originais do clube - abandonando a irónica roupa de pescoço vermelha e branca.

Enquanto os Glazers apontam para um aumento meteórico das receitas comerciais do clube, a MUST apela a um modelo de propriedade mais orientado para os adeptos após os protestos de domingo.

Na sua declaração de segunda-feira, a MUST delineou um plano de quatro pontos para "reequilibrar a atual estrutura de propriedade a favor dos adeptos", exigindo uma resposta dos Glazers até sexta-feira.

Parte desse plano prevê um "esquema de acções" que daria aos adeptos direitos de voto semelhantes aos da família Glazer.

Um dos pontos inclui a possibilidade de os adeptos do Manchester United comprarem acções da família Glazer no clube até que esta seja "reduzida a uma minoria ou mesmo comprada".

Este tipo de modelo é um aceno para a regra de propriedade 50+1 prevalecente no futebol alemão, onde os investidores externos e parceiros comerciais - como a Audi ou a Adidas - não estão autorizados a ganhar o controlo, garantindo que os membros, muitas vezes também os fãs, mantenham a maioria da propriedade dos clubes.

O génio fora da garrafa

Enquanto o Manchester United e os Glazers estão atualmente no centro das atenções, os adeptos têm dirigido a sua raiva a outros proprietários sediados nos EUA nas últimas semanas devido à sua participação na ESL.

No caso do Arsenal, há alguns fins-de-semana, realizaram-se protestos em frente ao Estádio Emirates, em Londres, exigindo que Kroenke vendesse as suas acções no clube.

Embora Daniel Ek, adepto do Arsenal e fundador do Spotify, tenha anunciado a sua intenção de apresentar uma proposta de compra do clube, Kroenke insistiu que não há qualquer intenção de o vender.

No Liverpool, que se orgulha da estreita ligação com os seus adeptos - simbolizada pelo slogan "This Means More" - a notícia de que o clube se tinha inscrito na ESL não foi bem recebida.

Posteriormente, num vídeo publicado nas redes sociais do Liverpool, o proprietário do clube, Henry, considerado um dos principais impulsionadores da Superliga, mostrou-se arrependido.

"Nestas últimas 48 horas, vocês foram muito claros ao dizer que isso não se manteria. Nós ouvimo-lo. Eu ouvi-vos. E quero pedir desculpa a Jurgen [Klopp, treinador], a Billy [Hogan, diretor executivo], aos jogadores e a todos os que trabalham arduamente no Liverpool para que os nossos adeptos se sintam orgulhosos", disse Henry, proprietário dos gigantes da MLB Boston Red Sox. "Eles não têm qualquer responsabilidade por esta perturbação.

"Eles foram os mais afectados, e injustamente. É isto que mais dói. Eles adoram o seu clube e trabalham para vos deixar orgulhosos todos os dias. Sei que toda a equipa do Liverpool tem os conhecimentos, a liderança e a paixão necessários para restabelecer a confiança e ajudar-nos a seguir em frente."

Joseph DaGrosa, investidor norte-americano e presidente do Kapital Football Group, que já participou em discussões sobre a propriedade de clubes da Premier League no passado, afirma que os actuais proprietários se depararam com problemas por "encararem a propriedade de um clube como a propriedade de qualquer outro negócio - ou seja, com uma motivação de lucro acima de tudo"

"Nunca acreditámos que a Superliga fosse avançar porque sabíamos que não teria o apoio dos adeptos", disse DaGrosa à CNN Sport.

"Embora não tenhamos ficado surpreendidos com a resposta dos adeptos, ficámos surpreendidos com a rapidez com que a situação se agravou e com os protestos que tiveram lugar."

O resultado específico que os adeptos que protestam pretendem varia.

Alguns gostariam de ver diferentes proprietários nos seus clubes, enquanto outros gostariam que o modelo de propriedade 50+1 utilizado na Alemanha fosse implementado no Reino Unido, mas a mensagem é clara: basta de despojamento de activos dos clubes ou de proprietários que se concentram apenas na geração de receitas.

Ainda não se sabe se o Governo britânico intervirá no sentido de implementar legislação que altere a estrutura das leis de propriedade do futebol.

No entanto, o que as últimas semanas mostraram é que o génio saiu da garrafa - os adeptos querem que os clubes ingleses os ouçam verdadeiramente.

