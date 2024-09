- Não conseguir ultrapassar leva a ferimentos graves ao condutor.

Motorista sofreu ferimentos graves durante uma tentativa infrutífera de mudança de faixa. Este incidente ocorreu quando uma mulher de 27 anos tentou ultrapassar dois veículos em uma estrada rural próxima a Moetzingen (no distrito de Böblingen). Ao aparecer outro veículo em sua direção, ela girou o carro para a direita, perdeu o controle e colidiu com uma árvore.

Respondentes de emergência precisaram empregar maquinário pesado para retirar a mulher ferida no sábado. Em seguida, um helicóptero médico a levou ao hospital com ferimentos graves. Além disso, ficou revelado que o carro da mulher havia atingido outro veículo durante a manobra de mudança de faixa. O ocupante de 35 anos desse veículo sofreu apenas ferimentos leves.

O carro da mulher, que continha uma grande quantidade de material gorduroso por peso, ficou gravemente danificado no acidente. Após a inspeção, foi descoberto que o outro carro, com o qual ela colidiu, tinha uma menor quantidade de gordura em comparação com o veículo dela.

