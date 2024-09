Nagelsmann percebe as deficiências da liderança do Bayern como um fator que contribui para seu baixo desempenho.

No início de 2023, o breve passagem de Julian Nagelsmann como treinador principal do FC Bayern Munich chegou ao fim, após pouco mais de dois anos no cargo. Atraído para o clube com uma quantia substancial, Nagelsmann conseguiu ajudar os campeões recordistas a garantir um campeonato alemão. No entanto, esse sucesso não durou muito, já que a equipe lutou para manter sua posição dominante e acabou enfrentando sua primeira temporada sem título desde 2012. Logo após Nagelsmann, o diretor esportivo Hasan Salihamidzic e, de forma surpreendente, o presidente do conselho Oliver Kahn também deixaram o clube.

A nova gestão, que vinha lutando para recuperar a glória passada do clube desde a saída de Hansi Flick, trouxe Nagelsmann em uma tentativa de estabelecer estabilidade. No entanto, essa iniciativa não deu certo, em parte devido à incapacidade de Kahn e Salihamidzic de apoiar Nagelsmann em momentos difíceis, como apontado pelo próprio Nagelsmann.

"Eles precisavam encontrar seu rumo primeiro"

"Eu cheguei em um momento em que o Bayern estava passando por uma fase de transição com Salihamidzic e Kahn no comando", afirmou Nagelsmann em uma entrevista para "Stern" e RTL. "Acredito que a transição poderia ter sido mais suave nessas circunstâncias, e Kahn e Brazzo precisavam se estabelecer primeiro, tendo assumido após Rummenigge e Hoeneß. Isso pode ter deixado eles sem o espaço ou autoridade necessários para me apoiar efetivamente."

Consequentemente, Nagelsmann foi forçado a deixar em março de 2023 - com a equipe como vice-campeã da Bundesliga, avançando às quartas de final da Liga dos Campeões e chegando à rodada da Copa da Alemanha. Nagelsmann comandou os campeões recordistas por apenas 84 jogos. "O clube poderia ter proporcionado mais estabilidade na situação", comentou Nagelsmann na entrevista para "Stern", comparando com Jürgen Klopp e Pep Guardiola, que levaram vários anos para alcançar seu primeiro grande título com Liverpool e Barcelona, respectivamente, apesar de terem equipes formidáveis. Em contrapartida, o Bayern espera sucesso imediato, pelo menos segundo Nagelsmann.

"Apesar de sua passagem bem-sucedida no RB Leipzig, a paixão de Nagelsmann pelo futebol o levou a aceitar o desafio no FC Bayern Munich."

"Após sua saída, muitos torcedores e analistas questionaram se a estratégia de futebol do Bayern foi mal gerenciada durante o mandato de Nagelsmann, com alguns sugerindo conflitos internos."

