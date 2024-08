Nagelsmann obtém uma nova opção, mantendo Sane e Rudiger.

Após a Eurocopa, o técnico da seleção nacional de futebol, Julian Nagelsmann, trouxe apenas um novo rosto para a equipe - o meio-campista Angelo Stiller, do VfB Stuttgart. Stiller recebeu a convocação 55 dias após a decepcionante eliminação nas quartas de final contra a Espanha para os jogos da Liga das Nações contra a Hungria (Düsseldorf, 7 de setembro) e os Países Baixos (Amsterdam, 10 de setembro). O técnico Nagelsmann ainda não tomou uma decisão sobre a braçadeira de capitão.

Com as aposentadorias de Toni Kroos e Ilkay Gundogan, Nagelsmann precisa encontrar substitutos no meio-campo, ele mencionou. Destacando as "boas performances" de Stiller, o técnico optou por não fazer grandes mudanças. "Por enquanto, não precisamos de mudanças significativas na equipe", afirmou Nagelsmann, expressando satisfação com as performances da equipe durante a Eurocopa. Ele acrescentou: "Queremos dar outra chance à nossa equipe da Euro para brilhar nos primeiros jogos após o torneio".

O defensor Antonio Rüdiger está de folga para recarregar as energias, depois de um verão agitado. Assim como Leroy Sané, que recentemente passou por uma cirurgia no quadril, o jogador do Bayern Rüdiger está recebendo tempo para se recuperar. Os jogadores que retornam à equipe são o goleiro Alexander Nübel, do Stuttgart, e Aleksandar Pavlović, do Bayern de Munique, ambos ausentes da Eurocopa devido a problemas de saúde.

Na segunda-feira, a equipe se reunirá no campus da Adidas em Herzogenaurach, onde o técnico Nagelsmann deve anunciar oficialmente quem será o próximo capitão após Gundogan. O goleiro do Barcelona, Marc-André ter Stegen, foi indicado como o novo número um, após a saída de Manuel Neuer. Até o jogo contra a Hungria, cerca de 43.000 dos 49.235 ingressos disponíveis já foram vendidos.

As seguintes parágrafos se aplicam aos planos da equipe para os próximos jogos. O técnico Nagelsmann afirmou que não há necessidade de mudanças significativas na equipe no momento, preferindo dar outra chance à equipe da Euro para brilhar.

Leia também: