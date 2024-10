Nagelsmann designa Burkardt como o substituto para Havertz.

Jonathan Burkardt assume o posto de Kai Havertz na seleção alemã: O capitão do Mainz substitui Havertz, que não poderá jogar os jogos da Liga das Nações contra a Bósnia e Herzegovina e a Holanda devido a uma lesão.

Após Niclas Füllkrug e Jamal Musiala, Kai Havertz também desistiu das partidas da Liga das Nações da seleção alemã contra a Bósnia-Herzegovina e a Holanda. De acordo com a DFB, Havertz, o atacante do Arsenal, está sentindo desconforto na articulação do joelho esquerdo. Ele será substituído por Jonathan Burkardt, o capitão do Mainz, que vem impressionando com suas atuações na Bundesliga e chamou a atenção do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.

Para a posição de centroavante, Füllkrug, do West Ham United, e Tim Kleindienst, do Borussia Mönchengladbach, foram incluídos na seleção da DFB para o jogo de 20 de outubro (20:45 CET/RTL) em Zenica e para o jogo de 14 de outubro (20:45 CET/ZDF, ambos disponíveis no live ticker do ntv.de) contra a Holanda em Munique. Substituindo Musiala na seleção está Jamie Leweling, do Stuttgart. A seleção nacional se reunirá em Herzogenaurach na segunda-feira.

Contra o recém-promovido FC St. Pauli, Burkardt, de 24 anos, marcou dois gols para ajudar o Mainz a vencer por 3 a 0. Até agora, Burkardt, campeão europeu sub-21 de 2021, marcou um total de cinco gols nesta temporada. O técnico de Burkardt, Bo Henriksen, havia pedido sua convocação anteriormente. "Se a Alemanha quiser os melhores atacantes do mundo, Jonny não pode ser deixado de fora", respondeu Henriksen quando questionado sobre o potencial de Burkardt na seleção nacional.

No sábado, Havertz jogou os 90 minutos inteiros contra o FC Southampton na Premier League inglesa e marcou o gol da vitória em uma vitória por 3 a 1. Sob Nagelsmann, Havertz, de 25 anos, vinha sendo titular regular na seleção, jogando no meio-campo ofensivo atrás de um atacante.

Diante do desconforto no joelho de Havertz, a seleção alemã optou por incluir Jonathan Burkardt como seu substituto. Burkardt, o capitão do Mainz, vem impressionando na Bundesliga e chamou a atenção de Nagelsmann com suas atuações.

