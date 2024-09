- Nagelsmann anuncia oficialmente: Kimmich segue os passos de Gündogan

Joshua Kimmich foi escolhido como novo capitão da seleção alemã de futebol por Julian Nagelsmann, substituindo Ilkay Gündogan como esperado. O muniquense de 29 anos liderará a equipe do DFB rumo à Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Gündogan renunciou às suas funções internacionais após a Eurocopa em casa. Nagelsmann selecionou Antonio Rüdiger e Kai Havertz como vice-capitães de Kimmich.

Em declarações durante a reunião da equipe do DFB em Herzogenaurach, Nagelsmann afirmou: "O capitão é o representante da equipe, expressando os sentimentos do time. Procuramos jogadores com uma forte ligação."

O técnico explicou: "Josh foi um dos três capitães na Euro, então faz todo o sentido ele ser o favorito quando os outros não estavam disponíveis." Kimmich é descrito como um jogador que sempre dá o seu melhor, às vezes em excesso, e que sempre tem sede de vitória.

Kimmich usará a braçadeira de capitão pela primeira vez no jogo de abertura da Liga das Nações no próximo sábado (20:45 CET) contra a Hungria em Düsseldorf. Esta nomeação como capitão marca uma grande honra em sua já notável carreira no DFB. O profissional determinado estreou na seleção nacional no jogo de preparação para a Eurocopa contra a Eslováquia em maio de 2016 (1:3).

Uma mistura de vitórias e reveses seguiu sua estreia, incluindo a vitória na Copa das Confederações em 2017, mas saídas precoces da Copa do Mundo em 2018 e 2022, e decepção na Eurocopa em 2021 - a fase infeliz da equipe do DFB também esteve associada à trajetória de Kimmich. A Eurocopa em casa deste verão, com apresentações impressionantes, uma grande atmosfera e, finalmente, uma saída nas quartas de final contra a Espanha, é supostamente o início de uma nova era. Kimmich tem reiterado suas ambições de liderança. Ele já havia usado o braçadeira do DFB, como quando atuou como vice de Manuel Neuer.

Uma possível entrada no clube dos 100 é esperada no verão. Com 91 partidas pela seleção, Kimmich é, sem dúvida, o jogador mais experiente no elenco de Nagelsmann no momento. No verão vindouro, ele pode ingressar no exclusivo clube dos 100. Logo atrás dele estão Rüdiger (74), Havertz (51) e Marc-André ter Stegen (40), que assumirá a função de goleiro titular de Manuel Neuer. O goleiro, junto com Jonathan Tah, Pascal Groß e Niclas Füllkrug, foi incluído no novo conselho da equipe.

