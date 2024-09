Nagelsmann adverte: "A abordagem não dará resultados"

Após a saída da Alemanha do Euro, apenas algumas horas depois, Julian Nagelsmann fez um discurso emocionante promovendo a unidade nacional. Agora, como treinador nacional, Nagelsmann está novamente defendendo a unidade e emitindo um alerta.

No coração de julho, após a derrota da Alemanha nas quartas de final contra a Espanha (1:2) no Euro, um emocionado Julian Nagelsmann falou à imprensa. Em vez de se concentrar apenas na derrota de sua equipe, Nagelsmann, que lutou para conter as lágrimas, queria transmitir uma mensagem mais ampla, dizendo: "Eu já disse isso antes, espero que este país entenda que somos mais fortes juntos". Ele acreditava que, coletivamente, poderíamos melhorar a situação atual e não ver tudo como tão sombrio.

Seu discurso inspirador ressoou amplamente, e agora Nagelsmann está reforçando sua mensagem em uma entrevista à "Der Spiegel". Ele expressou sua frustração com a palavra "problema" em alemão, dizendo: "Se eu disser isso 500 vezes por dia, não vamos avançar". Ele enfatizou que não estava tentando ditar a estrutura social, mas apenas expressar seus pensamentos: "Eu gostaria que as coisas avançassem mais rápido. Eu gostaria que pudéssemos simplesmente experimentar para ver se funciona".

Como ilustração, Nagelsmann apontou para a escassez de mão de obra qualificada na indústria de restaurantes, dizendo: "Não há pessoal suficiente, todos estão reclamando. Por que não propor uma semana de trabalho de 35 horas normalmente tributada, com todas as horas além disso sendo isentas de impostos?". Ele sugeriu implementar incentivos semelhantes em outros setores para incentivar ação e inovação rápidas.

Em um momento de separação, Nagelsmann pede à sociedade que se reúna: "Todos estão apenas absortos em seus telefones, cuidando de sua marca para ganhar dinheiro. Mas a comunidade, o senso de unidade que um dia fez a Alemanha forte, está lentamente desaparecendo".

No Euro, Nagelsmann também falou apaixonadamente sobre a unidade, dizendo: "A unidade, a união para alcançar coisas, é incrivelmente importante. É assim que apreciamos a beleza do nosso país, desde os paisagens até a cultura, bem como as oportunidades que temos quando ficamos juntos". Ele afirmou nunca ter conhecido ninguém que tenha alcançado mais sozinho do que com os outros.

Após seu discurso em julho, Nagelsmann recebeu inúmeros convites, até mesmo de políticos proeminentes. No entanto, ele recusou todos eles, afirmando: "Sería presunçoso de minha parte acreditar que poderia contribuir para essas discussões. Eu não sei o suficiente, e não é meu papel".

