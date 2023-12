Nadal vence Federer e chega à 12ª final do Open de França

O 39.º encontro entre os dois gigantes do ténis não teve o mesmo dramatismo do épico de Wimbledon de 2008 ou do clássico do Open da Austrália de 2017, mas será recordado por uma coisa importante: o vento.

Os organizadores ficaram certamente aliviados com o facto de a chuva que causou estragos na quarta-feira não ter voltado a aparecer na sexta-feira, uma vez que algumas previsões sugeriam a possibilidade de um novo fracasso total. No entanto, a Mãe Natureza ainda tentou intervir. E interveio.

Houve uma ligeira garoa durante as cativantes meias-finais femininas, antes de se levantar uma enorme brisa para as meias-finais masculinas. Além disso, as temperaturas não ultrapassaram os 17 graus Celsius (63 Fahrenheit).

Federer e Nadal, que detêm 37 títulos de campeão entre si, fizeram uma pausa antes de servir, enquanto as rajadas de vento sopravam o barro para os seus olhos e a bola dançava no ar.

"As condições de hoje foram tão duras, tão difíceis de gerir", disse Nadal. "Era o dia para estar concentrado e aceitar todas as adversidades. Foi isso que tentei fazer."

O espanhol vitorioso não saberá quem vai encontrar na final até sábado, uma vez que a segunda semifinal entre Novak Djokovic, número 1 do mundo, e Dominic Thiem, finalista do ano passado, foi surpreendentemente suspensa num terceiro set, com Thiem a liderar o 15 vezes campeão principal por 6-2 3-6 3-1. A chuva voltou a aparecer.

No entanto, quando o jogo foi interrompido, por volta das 18h30 locais, a chuva tinha parado.

Um Djokovic irritado - que procura ganhar quatro Grand Slams consecutivos pela segunda vez na sua carreira - queria que o jogo fosse interrompido no primeiro set devido às condições de jogo, mas foi recusado pelo supervisor Andreas Egli.

Quem vencer estará em grande desvantagem no domingo, sem o habitual dia de folga entre as semifinais e a final, enquanto tenta destronar Nadal.

"Surpreendi-me a mim próprio

Nadal disse ainda na semana passada que, sendo oriundo de uma ilha - Maiorca - estava habituado ao vento e que se adaptava bem a estas condições. As suas pancadas de fundo muito rodadas ajudam ao controlo.

Os números confirmam-no, pois o recém-chegado jogador de 33 anos bateu 33 winners, com apenas 19 erros não forçados.

Federer não esteve mal, de forma alguma, registando 25 winners e 34 erros não forçados.

Para além do vento, o saibro é a superfície preferida de Nadal. No Open de França, o tenista de 37 anos ganhou 6-0 ao seu amigo e 14-2 em terra batida.

A série de cinco vitórias consecutivas de Federer sobre Nadal, que remontava a 2015, desapareceu, tal como as condições de verão do último fim de semana na capital francesa.

Mas ele pode pelo menos começar a pensar na relva depois de uma provável pausa.

Mesmo assim, o 20 vezes campeão do Grand Slam sentiu que foi um regresso bem sucedido ao Open de França, depois de ter falhado as três edições anteriores para se preparar para a sua relva preferida, Wimbledon.

"Achei que foi um grande torneio", disse Federer. "Gostei imenso. O apoio do público não podia ter sido melhor. Talvez um dos melhores de sempre em toda a minha carreira de 20 anos num Slam.

"Em termos de jogo, acho que joguei muito, muito bem. Acho que me surpreendi a mim próprio com a profundidade com que entrei neste torneio e com o quão bem consegui jogar durante todo o tempo."

"O maior arrependimento

Federer considerou que a sua vitória no Open da Austrália contra Nadal, há dois anos, foi um dos melhores momentos da sua carreira recorde, e derrotar o 11 vezes campeão em Roland Garros teria sido o melhor.

Mas para que isso acontecesse, Federer precisava de aproveitar todas as oportunidades - como um azarão no futebol que enfrenta o Barcelona ou o Manchester City.

Apesar de o primeiro set ter sido sobre como lidar com as condições, disse Federer, ele começou bem o suficiente.

O campeão de 2009 conquistou um break point no primeiro game. Não conseguiu capitalizar e Nadal quebrou imediatamente para fazer 2-0.

Apesar de Federer ter voltado ao serviço, Nadal recuperou a vantagem de break ao converter a sua sexta oportunidade em 3-2.

O segundo set, como Federer admitiu, foi realmente a sua oportunidade.

Liderava por 2-0, ameaçou mas não conseguiu quebrar Nadal a 4-3, e depois foi quebrado por 40-0 a 4-4.

A minúscula hipótese de uma reviravolta fracassou.

"No segundo set, acho que é sem dúvida o maior arrependimento ter sido quebrado aos dois golpes de amor com o vento nas costas", disse Federer. "Se conseguir evitar isso, talvez o segundo set acabe por ser diferente."

A cantar o seu nome

Nadal estava agora em pleno ritmo, a fazer o seu trabalho.

Ele rasgava golpes de backhand, enrolava forehands na linha e defendia bem quando Federer atacava.

Federer chamou-lhe único, apesar de ter visto jogadores a entrar e a sair ao longo dos seus 20 anos de carreira.

"Nem sequer sei quem tenho de procurar para treinar com alguém que jogue como ele", disse Federer.

"Estava a pensar nisso durante o jogo. É simplesmente espantoso como ele joga a partir do fundo e depois é capaz de saltar para trás e para a frente a partir da linha de base. É muito interessante."

Em resposta aos seus comentários, Nadal respondeu: "Também não encontro nenhum parceiro de treino que jogue como o Federer. Não há duas pessoas como o Federer neste planeta. Felizmente, na verdade".

Frustrado quando uma corda da rede afectou negativamente um voleio no break point a 1-1, Federer bateu uma bola para o céu.

A combinação de Nadal com um drop shot e um movimento de forehand para quebrar para 4-1 no terceiro, fez com que grande parte da multidão na Philippe Chatrier ofegasse em apreciação.

Mas no segundo match point de Nadal, os espectadores começaram a entoar o nome de Federer, plenamente conscientes de que esta poderia ter sido a sua última aparição em Roland Garros.

Os cânticos continuaram à saída e Federer disse aos jornalistas que não tinha a certeza se voltaria.

"No próximo ano, tal como em qualquer outro torneio, não sei. Veremos o que acontece", disse.

Foi Nadal quem saiu como vencedor, mais uma vez, em Roland Garros.

