Nadal, Djokovic e Murray criticam decisão de Wimbledon de proibir atletas russos e bielorrussos

Ao explicar a sua posição, Wimbledon disse que não queria "beneficiar a máquina de propaganda do regime russo".

No entanto, Rafael Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic, que já ganharam 10 títulos de Wimbledon entre eles, juntaram-se a entidades como a ATP e a WTA na sua oposição à proibição.

"Penso que é muito injusto para os meus companheiros de ténis russos, os meus colegas", disse Nadal numa conferência de imprensa no domingo, antes do Open de Madrid. "Não é culpa deles o que está a acontecer neste momento com a guerra.

"Lamento por eles, mas Wimbledon tomou a sua decisão... o governo não os obrigou a fazê-lo. Vamos ver o que acontece no futuro. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas, se os jogadores vão tomar alguma decisão a esse respeito".

Os jogadores ucranianos apoiaram em grande medida a proibição de Wimbledon, e Sergiy Stakhovsky - que se reformou no início deste ano e desde então se juntou ao exército ucraniano para defender a sua pátria - condenou a posição de Nadal.

"@RafaelNadal competimos juntos... jogámos um contra o outro em digressão", escreveu Stakhovsky no Twitter.

"Por favor, diga-me como é justo que os jogadores ucranianos não possam regressar a casa? Como é justo que as crianças ucranianas não possam jogar ténis? Como é justo que os ucranianos estejam a morrer?"

A decisão do All England Lawn Tennis Club (AETLC) marca a primeira vez que jogadores russos e bielorrussos são banidos de um evento de ténis de elite na sequência da invasão da Ucrânia por Moscovo.

Vários jogadores de alto nível não poderão competir, incluindo o número 2 do mundo masculino Daniil Medvedev e o número 4 do mundo feminino Aryna Sabalenka.

Murray, que está a doar todo o seu prémio monetário desta temporada para ajuda humanitária na Ucrânia, disse que "não apoiava" o plano para banir os jogadores russos e bielorrussos de Wimbledon, mas acrescentou que não havia "resposta certa" para a difícil situação.

"O meu entendimento da orientação foi que os russos e os bielorrussos podem jogar se assinarem uma declaração de que são contra a guerra e contra o regime russo", disse aos jornalistas no Open de Madrid.

"Não sei até que ponto me sentiria confortável se algo acontecesse a um dos jogadores ou às suas famílias (como resultado)".

Nos dias que se seguiram à invasão da Ucrânia, o parlamento russo aprovou uma lei que prevê penas de prisão até 15 anos para quem divulgue intencionalmente notícias "falsas" sobre as forças armadas, aumentando consideravelmente os riscos para os russos que se manifestem contra a guerra.

Djokovic, por sua vez, referiu-se à sua exclusão do Open da Austrália por não ter sido vacinado contra a Covid-19, ao manifestar a sua oposição à proibição pela segunda vez.

"Não é a mesma coisa, mas passando por algo semelhante no início deste ano para mim, é frustrante saber que não se pode jogar", disse Djokovic.

"Continuo a manter a minha posição de não apoiar a decisão (de Wimbledon). Acho que não é justo, não é correto, mas é o que é."

Após as críticas do mundo do ténis, a AELTC defendeu a sua decisão numa conferência de imprensa na semana passada.

"Mesmo que aceitássemos as inscrições de jogadores russos e bielorrussos com declarações escritas, correríamos o risco de que o seu sucesso ou a sua participação em Wimbledon fossem usados para beneficiar a máquina de propaganda do regime russo, o que não poderíamos aceitar", disse o presidente do torneio, Ian Hewitt, aos jornalistas na passada terça-feira.

Os jogadores ainda não anunciaram uma resposta coordenada, mas a ATP e a WTA estão alegadamente a discutir contramedidas que podem incluir a retirada de pontos da classificação de Wimbledon.

Numa entrevista recente à CNN, a tenista ucraniana Marta Kostyuk falou sobre o impacto psicológico que a invasão russa teve sobre ela.

"Comecei a jogar há duas semanas, o que me ajuda imenso. Mas sabe, às vezes chega a ser assustador, os pensamentos que nos vêm à cabeça", disse Kostyuk, que está extremamente consciente da importância de tentar gerir os seus sentimentos e diz que tem estado a trabalhar com um psicólogo.

"Não quero dizer as palavras porque, como sabem, conseguem perceber o que estou a tentar dizer.

Porque, nessa altura, há tantas coisas a acontecer, temos de carregar tanta coisa ao mesmo tempo que pensamos: "Não consigo aguentar mais isto.

E eu penso: "Qual é o ponto em que tudo está a acontecer? Nunca mais acaba, o que é que eu faço com a minha vida agora? Para que é que estou a viver?", diz ela.

Fonte: edition.cnn.com