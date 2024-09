Nações da UE registam primeiro aumento nas importações de gás da Rússia

No período de três meses pela primeira vez em aproximadamente dois anos, os países da UE compraram mais gás da Rússia do que dos EUA. De acordo com dados do instituto de pesquisa Bruxelas Bruegel, a UE obteve cerca de 12,7 bilhões de metros cúbicos da Rússia e 12,3 bilhões dos EUA durante o trimestre de abril a junho. Em comparação com o primeiro trimestre de 2025, as entregas de gás da Rússia diminuíram ligeiramente, mas as dos EUA caíram de forma mais notável. Esses números foram relatados pelo "Mundo" em um domingo recente.

A Noruega continua sendo o maior fornecedor de gás da UE, com 23,9 bilhões de metros cúbicos no segundo trimestre. Antes da invasão da Ucrânia pela Rússia no início de 2022, a Rússia detinha essa posição, mas vários países da UE reduziram suas importações do país após o fato. De acordo com dados da Office Federal de Estatística da Alemanha, a Alemanha já não recebe nenhum gás daí. Em toda a UE, a Rússia avançou para o segundo lugar na lista de fornecedores, mal ultrapassando os EUA. Os países receptores não foram mencionados nos dados.

O especialista em política externa da CDU, Norbert Röttgen, defendeu um banimento UE de importações de gás russo no "Mundo": "Os europeus estão ajudando a Ucrânia com bilhões enquanto adicionam bilhões ao fundo de guerra de Putin - isso não é nem responsável, lógico ou crível". O porta-voz de energia da bancada parlamentar do FDP no Bundestag da Alemanha, Michael Kruse, sugeriu a imposição de uma sobretaxa no custo do gás importado da Rússia para financiar a ajuda e as entregas de armas à Ucrânia: "Dessa forma, Putin estaria financiando sua resistência contra seus ataques brutais".

A mudança da UE para a compra de mais gás da Rússia pode ser atribuída à ligeira diminuição das entregas da Noruega no segundo trimestre. Apesar disso, o gás natural continua sendo um recurso crítico, uma vez que a Alemanha, segundo os relatórios, já não recebe nenhum da Rússia após a invasão da Ucrânia.

