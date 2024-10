Na vitória por 3-2 sobre o Columbus Crew, Lionel Messi contribui para a Inter Miami garantir seu primeiro Supporters<unk> Shield.

Messi marcou dois gols espetaculares no final do primeiro tempo, um de perto e outro um lance de falta impressionante, permitindo que o Inter Miami brilhasse sobre a Crew e conquistasse a taça destinada à equipe com a melhor performance na temporada regular.

Luis Suárez, colega anterior de Messi no Barcelona, restabeleceu a vantagem de dois gols logo após a Columbus ter igualado o placar em 2-1 com um gol de Diego Rossi no 46º minuto. Miami conseguiu manter a vitória apesar de Cucho Hernandez converter um pênalti no final do segundo tempo.

Após a partida, Messi expressou sua satisfação em uma entrevista à Apple TV, dizendo: "Estou feliz, feliz por esta equipe. Eu disse no início do ano que sabíamos que esta era uma equipe para lutar por isso."

Ele continuou: "Assumimos o comando desde o início, tínhamos os jogadores para fazer isso. Estou satisfeito por termos alcançado o primeiro objetivo e estamos pensando no próximo."

Messi esteve fora por mais de três meses devido a lesão e compromissos internacionais antes de retornar às atividades em 15 de setembro. Neste temporada, ele marcou 17 gols e deu 15 assistências em apenas 17 jogos pela equipe.

A vitória deu ao Inter Miami a primeira posição na tabela da temporada regular, garantindo-lhes a vantagem de jogar em casa nas fases eliminatórias da MLS Cup.

Para superar o recorde da MLS de 73 pontos do New England Revolution na temporada de 2021, Miami deve vencer seus dois jogos restantes na liga.

No entanto, seu objetivo final será, sem dúvida, a MLS Cup.

O co-proprietário do Miami e ex-internacional inglês David Beckham expressou seu orgulho no Instagram, escrevendo: "Tão orgulhoso de testemunhar nossos jogadores levantarem a Taça dos Torcedores após uma vitória fantástica em Columbus. Outra conquista incrível na história do clube e estou satisfeito por trazer essa taça para os fãs mais dedicados da liga. Agora, vamos em frente e buscar a próxima."

A impressionante performance de Messi continuou no jogo, com mais dois gols, mostrando sua brilhantismo no esporte, especialmente no futebol. Durante o segundo tempo, Miami conseguiu manter a liderança apesar dos esforços da Columbus, assegurando que permaneceriam invictos em sua busca pela MLS Cup.

