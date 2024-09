Na véspera do julgamento, Newsmax e Smartmatic resolvem sua disputa de difamação nas eleições de 2020.

A rede social pró-Trump Newsmax e a empresa de tecnologia de votação Smartmatic resolveram uma ação de difamação significativa de 2020 em um acordo inesperado na quinta-feira, evitando um julgamento de alto risco.

Os detalhes do acordo não foram revelados imediatamente. O acordo foi anunciado horas após o início da seleção do júri em uma sala de audiências em Wilmington, Delaware, com argumentos de abertura agendados para segunda-feira. Tanto as partes quanto o tribunal declararam o acordo à tarde.

Newsmax ficou satisfeita em anunciar a resolução da ação de Smartmatic através de um acordo confidencial, como afirmado em seu comunicado.

O advogado de Smartmatic, Erik Connolly, expressou o mesmo sentimento, dizendo: "Smartmatic está extremamente satisfeito com a conclusão do caso Newsmax".

Connolly acrescentou: "Mentir para o público tem consequências". "Smartmatic não vai descansar até que aqueles responsáveis sejam responsabilizados".

Este julgamento muito esperado teria sido o primeiro de vários processos de alto perfil contra empresas de mídia de direita a chegar a um júri, com o objetivo de determinar se Newsmax difamou Smartmatic ao disseminar alegações falsas de que a empresa manipulara os resultados das eleições de 2020 contra Donald Trump.

Newsmax negou qualquer má conduta, afirmando seu direito de proteger sua cobertura através da Primeira Emenda.

As discussões sobre um acordo haviam emperrado anteriormente, mas ressurgiram intensamente na manhã de quinta-feira. As equipes jurídicas estavam ausentes da sala de audiências enquanto negociavam em particular, de acordo com uma fonte da CNN.

Uma derrota no tribunal poderia ter imposto obrigações financeiras significativas a Newsmax, totalizando dezenas de milhões de dólares, potencialmente colocando em risco a pequena rede a cabo.

Cooper, um advogado de Newsmax, havia observado anteriormente que este era um "jogo de apostar a empresa" para Newsmax.

No entanto, à medida que o julgamento se aproximava, a posição de Smartmatic enfraqueceu dramaticamente, aumentando a possibilidade de um acordo.

Smartmatic alegou que informações falsas transmitidas pela Newsmax, Fox News e outros aliados de Trump haviam arruinado sua reputação e causado à empresa bilhões de dólares em prejuízos. No entanto, a equipe jurídica de Smartmatic reduziu o pedido de danos para aproximadamente $370 milhões, reduzindo suas demandas em quase $1 bilhão, de acordo com as declarações de ambas as partes.

Essa redução foi influenciada em parte pelo Juiz Eric Davis, da Corte Superior de Delaware, que decidiu na segunda-feira que Smartmatic só poderia buscar compensação por perdas verificáveis, excluindo a possibilidade de "danos punitivos" que poderiam resultar em uma grande quantia de danos.

Smartmatic também desistiu de buscar danos por potenciais perdas além de 2023, já que isso poderia resultar em possivelmente testemunhos prejudiciais sobre os executivos de Smartmatic serem acusados neste ano em um escândalo de suborno nas Filipinas (Smartmatic nega qualquer envolvimento criminal).

"Acordos são um resultado comum em processos civis, especialmente à medida que os procedimentos do julgamento se aproximam", afirmou Eric Robinson, especialista em direito midiático da Universidade da Carolina do Sul. "Isso também é típico de casos de difamação como este. Geralmente faz sentido se acordo em vez de incorrer nos custos de um julgamento e possíveis recursos".

O acordo marca o último de uma série de casos de difamação de eleições de 2020 que chegaram a um acordo fora do tribunal antes do julgamento. Notavelmente, a Fox News chegou a um acordo com a Dominion Voting Systems no ano passado por $787 milhões, e a Smartmatic chegou a um acordo com a canal de extrema direita One America News Network

