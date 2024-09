Contestações eleitorais dos governos regionais - Na Turíngia, o AfD mantém uma clara liderança, enquanto a CDU e o AfD estão numa competição apertada na Saxónia.

Em Thuringia, a Alternativa para a Alemanha (AfD) é projetada para subir para 30,5 a 33,5 por cento (anteriormente 23,4 por cento), enquanto a União Democrata-Cristã (CDU) se estabiliza em 24,5 por cento (21,7). O Grupo de Apoio a Sahra Wagenknecht (BSW) faz uma estreia impressionante com dois dígitos, com 14,5 a 16,0 por cento, deixando o Esquerda, liderado pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow, significativamente para trás, caindo para 11,5 a 12,5 por cento (anteriormente 31,0). Os partidos da coalizão federal do acordo de trânsito, que geralmente estão perdendo votos, enfrentarão uma noite desafiadora. O SPD é previsto para cair para 6,5 a 7,0 por cento, abaixo de seu pior resultado em Thuringia em 2019 (8,2). Os Verdes e o Partido Democrata Livre (FDP) não conseguem garantir uma vaga no parlamento com 4,0 (anteriormente 5,2) e 1,0 a 1,3 por cento (anteriormente 5,0), respectivamente.

Em Saxônia, a CDU é estimada em 31,5 a 32,0 por cento (anteriormente 32,1 por cento). A AfD está logo atrás com 30,0 a 31,5 por cento (anteriormente 27,5). O BSW estreia com 11,5 a 12,0 por cento. O SPD é projetado em 7,5 a 8,5 por cento (anteriormente 7,7). O Esquerda alcança 4,0 a 4,5 por cento, pouco mais da metade de seu resultado cinco anos atrás (anteriormente 10,4). Os Verdes também enfrentam preocupações com 5,0 a 5,5 por cento (anteriormente 8,6). O FDP falha em entrar no parlamento novamente, como nas últimas duas eleições estaduais. No entanto, partidos abaixo de cinco por cento ainda podem entrar no parlamento da Saxônia se vencerem dois mandatos diretos.

Este resultado eleitoral é desastroso para a coalizão de trânsito em Berlim: o resultado em Thuringia significaria o pior resultado do SPD em uma eleição estadual desde a fundação da República Federal. O FDP não está presente em nenhum dos dois parlamentos estaduais. Os Verdes não conseguem superar a barreira de cinco por cento em ambos os estados.

Fim do caminho para o governo Ramelow em Thuringia - papel crítico do BSW

Em Thuringia, a coalizão anterior de esquerda-vermelha-verde da minoria, liderada pelo Ramelow (Esquerda), que depende da cooperação da CDU desde 2019, tem poucas chances de reter o poder. A AfD, classificada como um grupo firmemente de extrema direita pelo órgão de proteção constitucional do estado, não será incluída no novo governo, já que outros partidos rejeitaram colaborações com ela.

O cenário de coalizão mais provável, de acordo com as projeções, seria uma aliança sem precedentes da CDU, BSW e SPD. O BSW, um grupo dissidente do Esquerda, é esperado para ter uma influência significativa. O líder da CDU em Thuringia, Mario Voigt, vê as projeções como um mandato para os democratas-cristãos formarem o governo, como expressou na noite da eleição.

No entanto, especialmente os políticos da CDU estão preocupados com o fato de que o líder do partido Wagenknecht foi um dia membro do partido estadual da Alemanha Oriental SED e posteriormente uma figura de liderança na plataforma comunista do Esquerda. No entanto, uma coalizão ainda é possível, já que a resolução de incompatibilidade da CDU impede a colaboração com a AfD ou o Esquerda - mas o BSW não está sujeito a essas restrições.

O líder da AfD e candidato principal em Thuringia, Björn Höcke, permaneceu impassível com a rejeição dos outros partidos antes da eleição. "Nossa meta é governar", disse o homem de 52 anos, que já foi multado duas vezes por usar um slogan nazista em um primeiro julgamento.

Se a AfD ganhar mais de um terço dos assentos nos parlamentos de Thuringia e Saxônia, ela teria uma chamada minoria de bloqueio: decisões e eleições que exigem uma maioria de dois terços precisariam de sua aprovação. Por exemplo, juízes constitucionais são eleitos pelo parlamento com uma maioria de dois terços.

A CDU pode continuar a coalizão com os Verdes e o SPD na Saxônia

A Saxônia tem sido governada por um governo liderado pela CDU desde a reunificação - desde 2019, o Ministro-Presidente Michael Kretschmer lidera uma coalizão com os Verdes e o SPD. Com esses números iniciais, Kretschmer poderia continuar essa coalizão. Nenhum dos outros partidos está interessado em colaborar com a AfD, que também é considerada de extrema direita na Saxônia.

Antes da eleição, os Verdes acusaram a CDU e o SPD de estarem preparando um governo de minoria conjunto. A CDU e o SPD na Saxônia estão familiarizados com coalizões entre si, tendo colaborado três vezes antes.

Atmosfera de campanha polarizada

A atmosfera geral durante a campanha foi tensa em ambos os estados. Os debates foram alimentados por temas como a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o papel da Alemanha como aliada de Kiev. Por exemplo, a presidente do BSW, Wagenknecht, disse que seu partido só se juntaria a um governo se claramente se opusesse ao plano de implantação de mísseis de longo alcance dos EUA na Alemanha.

A discussão sobre o influxo de migrantes ficou ainda mais acirrada após um incidente de esfaqueamento trágico em Solingen, que tirou a vida de três pessoas. As autoridades, incluindo o escritório do procurador-geral federal, suspeitam que um refugiado sírio com ligações islâmicas possa ser responsável pelo ataque. Recentemente, houve uma série de agressões contra políticos, ajudantes eleitorais e sedes políticas em Thuringia e Saxônia.

No contexto da discussão sobre as possibilidades de coalizão na Turíngia, é importante destacar que as regras do Landtag permitem que partidos com menos de cinco por cento ainda entrem no parlamento se conquistarem dois mandatos diretos. Isso poderia abrir oportunidades para partidos menores.

Se o AfD conseguir obter uma maioria ou uma minoria de bloqueio tanto no parlamento da Turíngia quanto no da Saxônia, sua aprovação seria necessária para decisões importantes e eleições que exigem uma maioria de dois terços, como a eleição de juízes constitucionais.

