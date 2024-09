Na Turíngia, o AfD de Höcke emerge como a força dominante, superando a CDU, que detém a segunda posição mais forte.

A queda radical do partido de Bodo Ramelow, a Esquerda, resultou em uma participação de votos de 11,5% a 12,5%, ficando atrás da Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW). A equipe estadual reformulada da BSW, liderada pela candidata principal Katja Wolf, obteve uma impressionante participação de votos de 14,5% a 16,0%, ficando em terceiro lugar.

Os principais partidos da coalizão federal SPD, Verdes e FDP tiveram um desempenho ruim na Turíngia. O SPD, liderado pelo partido do chanceler, atingiu um recorde histórico em uma eleição estadual com 6,5% a 7,0%. Tanto os Verdes quanto o FDP não conseguiram recuperar seus assentos no parlamento de Erfurt, registrando 4,0% e 1,0% a 1,3%, respectivamente.

As previsões indicam que os assentos no parlamento estadual futuro serão distribuídos da seguinte forma: AfD 30 a 33, CDU 24, BSW 14 a 15, Esquerda 11 a 12 e SPD 6 a 7.

Com esses resultados, não há um claro vencedor para o próximo parlamento da Turíngia, deixando uma tarefa complexa de formação de governo pela frente. O governo de minoria de Ramelow, combinado com o SPD e os Verdes, foi claramente rejeitado.

Dado seu status aprimorado, o extremista AfD, liderado pela personalidade de extrema direita Höcke, é improvável que participe do governo, uma vez que todos os outros partidos se recusam a colaborar com eles. Governos potenciais, como um liderado pelo CDU vice-campeão, dependeriam do apoio da recente BSW da Turíngia.

A participação dos eleitores na eleição estadual da Turíngia foi impressionante, alcançando 73,5% de acordo com a ARD. A eleição anterior em 2019 teve uma participação de 64,9%. Aproximadamente 1,66 milhão de eleitores com direito a voto estavam aptos a depositar seus votos.

A líder da Aliança de Sahra Wagenknecht, Katja Wolf, supervisiona o partido dentro de sua equipe estadual transformada.

