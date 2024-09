- Na Turíngia, a participação eleitoral refletiu até agora os números das eleições de 2019.

Durante as eleições locais na Turíngia, parece que a participação dos eleitores está no mesmo nível que a última eleição parlamentar. O comissário eleitoral do estado mencionou que aproximadamente 44,4% dos eleitores aptos haviam exercido seu direito de voto até às 14h nas urnas. É importante destacar que os votos por correio ainda não foram incluídos nestes números. Na eleição de 2019, a participação foi de 42,2% até esse horário.

Esta tendência sugere um maior engajamento na eleição do Landtag em comparação com as eleições europeias e locais realizadas recentemente em junho. A participação nessas eleições de junho foi de apenas 34,6% à mesma hora.

As seções eleitorais ficarão abertas até às 18h.

O Landtag, parlamento estadual da Turíngia, será formado com base nos resultados destas eleições. Apesar da falta de inclusão dos votos por correio nos números atuais, a eleição do Landtag está mostrando um potencial aumento no engajamento dos eleitores em comparação com a última eleição local.

