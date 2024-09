- Na Turíngia, a CDU conclui as negociações com a BSW e o SPD.

O CDU da Alemanha Oriental iniciou discussões preliminares com a coalizão liderada por Sahra Wagenknecht e o SPD. O secretário-geral do CDU na Turíngia, Christian Herrgott, revelou que o comitê executivo do estado lhe deu a ele e ao líder do CDU Mario Voigt a autoridade para realizar essas conversas. É importante destacar que essas não são ainda negociações formais de coalizão ou exploração. A decisão foi tomada unânimemente pelo comitê executivo do estado.

Herrgott também reiterou que a decisão do CDU de excluir a AfD ainda se mantém firme. "Sem dúvida, não colaboraremos com a AfD. Nós dissemos isso antes das eleições, e isso continua o mesmo depois das eleições. O mesmo princípio se aplica a uma coalizão com a Esquerda", afirmou ele. Herrgott enfatizou que eles estão iniciando um processo prolongado, intenso e complexo.

Anteriormente, o presidente federal do CDU, Friedrich Merz, também destacou que a decisão de exclusão em relação à AfD e à Esquerda continua válida, e é responsabilidade das associações estaduais da Saxônia e da Turíngia determinar como prosseguir.

Impasse Pós-Eleições

O CDU ficou em segundo lugar nas eleições estaduais de domingo, atrás da AfD liderada pelo figuraça do extremo-direita Björn Höcke. No entanto, o cenário político após as eleições é complexo. Uma coalizão potencial composta pelo CDU, BSW e SPD não conseguirá obter uma maioria de assentos no novo parlamento em Erfurt, com 44 assentos cada. Essa situação pode potencialmente levar a um impasse com a possível oposição da AfD e da Esquerda.

O comitê executivo do CDU também abordou questões de pessoal: eles concordaram unânimemente que Voigt deve concorrer novamente à posição de líder do grupo parlamentar. Enquanto isso, o deputado Andreas Bühl estará concorrendo à posição de gerente de assuntos parlamentares.

O SPD, como parte da coalizão liderada por Sahra Wagenknecht, foi mencionado nas discussões iniciais iniciadas pelo CDU da Alemanha Oriental.

