Mudanças Eleitorais na Saxônia: Avaliações Rápidas dos Partidos

Eleições da Assembleia Legislativa em 2024 - Na Saxónia e na Turíngia, os partidos AfD e BSW obtiveram um número significativo de votos.

O CDU conseguiu garantir votos da esquerda, com vários eleitores de seus antigos aliados, Verdes e SPD, mudando-se para a União. Houve reveses para a AfD e a BSW.

A AfD conseguiu garantir votos de quase todos os partidos, com a maioria vindo do CDU. No entanto, muitos antigos eleitores da AfD também mudaram-se para a BSW, que estreia nesta eleição.

O Partido da Esquerda teve que se despedir de muitos de seus eleitores, que mudaram para a BSW do ex-membro do partido Sahra Wagenknecht. Além disso, eles perderam votos para o CDU, AfD e SPD. Muitos antigos eleitores do Partido da Esquerda também decidiram não votar desta vez.

Os Verdes, que anteriormente estavam no poder, estão em uma posição precária: eles perderam votos para seus parceiros de coalizão CDU e SPD, bem como para a BSW, AfD, Partido da Esquerda e não-votantes.

O SPD garantiu votos dos Verdes e do Partido da Esquerda. Além disso, muitos não-votantes decidiram participar desta eleição e votar nos Socialistas. Suas maiores perdas foram para o CDU e a BSW, mas a AfD também ganhou muitos antigos votos do SPD.

A aliança BSW teve um estreia bem-sucedida na Saxônia, com muitos eleitores do Partido da Esquerda mudando-se para a BSW. Também ganhou votos dos outros partidos estabelecidos e conseguiu mobilizar muitos antigos não-votantes.

Para mais informações, clique nos gráficos abaixo para ver como os padrões de votação mudaram para cada partido.

Saxônia: Um Olhar Aprofundado nos Padrões de Votação

Mudanças Eleitorais na Turíngia: Avaliações Rápidas dos Partidos

O Partido da Esquerda, que anteriormente estava no poder, sofreu perdas significativas desta vez. Eles perderam votos para a BSW do ex-membro do Partido da Esquerda Sahra Wagenknecht, bem como para o CDU e AfD. Alguns antigos eleitores do Partido da Esquerda também mudaram-se para o parceiro de coalizão SPD, enquanto outros decidiram não votar.

A AfD conseguiu garantir votos de virtualmente todos os partidos e também incentivou muitos antigos não-votantes a participarem da eleição. No entanto, os populistas de direita também tiveram que aceitar perdas e ceder votos para a BSW.

O CDU conseguiu garantir votos dos antigos partidos governantes, com a maior parte vindo do Partido da Esquerda. Muitos eleitores do FDP também mudaram-se para os Democratas Cristãos. A União sofreu perdas para a AfD e a BSW.

O SPD perdeu muitos votos para o CDU e a BSW, bem como para a AfD. No entanto, eles conseguiram garantir votos dos antigos parceiros de coalizão.

Os Verdes, que anteriormente faziam parte do governo minoritário, perderam muitos votos para o CDU, bem como para o parceiro de coalizão SPD e a BSW. Além disso, a AfD também conseguiu votos deles.

O FDP teve que assistir enquanto muitos de seus antigos eleitores se mudavam para o CDU, enquanto também perdiam votos para a AfD e BSW. Alguns dos antigos eleitores do FDP não votaram desta vez.

A aliança liderada por Sahra Wagenknecht (BSW) também teve um início bem-sucedido na Turíngia: muitos eleitores mudaram do Partido da Esquerda para a BSW. No entanto, o novato também desviou votos de todos os outros partidos e conseguiu incentivar não-votantes a emitir seus votos.

Para mais informações, clique nos gráficos abaixo para ver como os fluxos de votação mudaram para cada partido.

Turíngia: Um Olhar Aprofundado nos Fluxos de Votação

Sobre os dados usados: O movimento dos eleitores é uma estimativa grosseira que compara os fluxos de votação entre as últimas e as atuais eleições. O instituto de pesquisa Infratest Dimap determina os ganhos e perdas de eleitores entre os partidos para a ARD. A base é um modelo para estimativa que leva em conta, entre outros, pesquisas no dia da eleição (assim chamadas pesquisas de saída), o resultado da contagem preliminar no domingo da eleição, bem como mudanças no próprio eleitorado (como novos primeiros votantes).

