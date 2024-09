- Na Saxónia e na Turíngia, o Wahl-O-Mat é utilizado com mais frequência do que em períodos anteriores.

Mais de um milhão de vezes, o Wahl-O-Mat foi utilizado na preparação para as eleições estaduais em Saxônia e Turíngia. Isso indica um aumento substancial no número de utilizações em comparação com a última eleição estadual, de acordo com a Fundação Alemã para a Educação Cívica. Na Saxônia, a frequência aumentou para 674.000 (em comparação com 590.000 em 2019), e na Turíngia, saltou de 237.000 para um impressionante 426.000.

Esta ferramenta Wahl-O-Mat existe desde 2002 e já foi implementada em várias eleições, incluindo as do Parlamento Europeu e as eleições estaduais e federais. Ela serve para dar aos eleitores uma compreensão básica das questões políticas através da internet, utilizando teses como guia.

O Wahl-O-Mat recebeu uma significativa engajamento durante a eleição para o Landtag na Saxônia e na Turíngia, com um aumento no uso em comparação com a eleição anterior. Os cidadãos utilizaram a ferramenta mais de 674.000 vezes na Saxônia e um impressionante 426.000 vezes na Turíngia para as eleições do Landtag.

Leia também: