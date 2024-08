Decisões Regionais de Voto Iminentes - Na Saxónia, a União Democrática Cristão (CDU) mantém a sua liderança sobre o partido Alternativa para a Alemanha (AfD).

Ao término recente das Eleições Estaduais na Saxônia, uma vitória apertada parece estar no horizonte. De acordo com uma pesquisa recente da Forsa para RTL/ntv, dois dias antes das eleições, a CDU lidera com 33% dos segundos votos. A AfD segue de perto com 31%, enquanto a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) fica em terceiro lugar com 12%. O SPD deve retornar ao parlamento estadual com 7%, e os Verdes com 6%.

Dadas essas cifras, há uma chance de que a atual coalizão entre a CDU, os Verdes e o SPD continue. Uma aliança entre a CDU e a BSW também é teoricamente possível. No entanto, a Esquerda fica em 3% e precisaria vencer pelo menos dois mandatos diretos para garantir uma cadeira no parlamento estadual. A Forsa ouviu mais de 1000 pessoas entre 27 e 29 de agosto.

Os resultados dessa pesquisa são consistentes com os publicados anteriormente pelo ZDF Politbarometer. Lá, a CDU liderava novamente com 33%, a AfD com 30%, e a BSW mantinha sua terceira posição com 12%. O SPD e os Verdes ficavam ambos em 6%, enquanto a Esquerda ficava abaixo do limite de 5% (4%). O Instituto de Pesquisas Wahlen da Universidade de Mannheim ouviu mais de 1900 pessoas no estado federal entre 26 e 29 de agosto.

As pesquisas não são infalíveis. Fatores como a lealdade partidária em declínio e decisões de última hora nas eleições tornam difícil para as instituições de pesquisa interpretarem os dados com precisão. Em essência, as pesquisas apenas representam a opinião pública atual e não são premonições dos resultados eleitorais.

O SPD conseguiu garantir seu retorno ao parlamento estadual da Saxônia com 7%, de acordo com os resultados recentes das Eleições Estaduais. Apesar disso, a atual coalizão entre o SPD, a CDU e os Verdes pode precisar reconsiderar sua posição, considerando a proximidade da disputa entre o SPD e a AfD.

