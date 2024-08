Na Saxónia, a CDU mantém a sua liderança, enquanto na Turíngia, também mantém a posição de liderança.

À medida que se aproximam as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, agendadas para o domingo, uma pesquisa da RTL/ntv revela algumas mudanças. Na Saxônia, a União Democrata-Cristã (CDU) mantém a liderança, enquanto na Turíngia, é o Alternativa para a Alemanha (AfD) que continua a dominar.

De acordo com a pesquisa da RTL/ntv, a AfD mantém sua liderança na Turíngia, com 30%, igual à sua posição no início do mês. A CDU experimenta um crescimento ligeiro, agora com 22%.

O Partido da Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) sofreu uma queda na Turíngia, caindo para 17%. O Partido da Esquerda viu um aumento de 1 ponto, agora com 14%. Os Social-Democratas (SPD) permanecem estáveis em 7%, e os Verdes ficam em 4%, não conseguindo garantir uma cadeira no parlamento estadual.

Na Saxônia, a disputa é acirrada entre a CDU e a AfD. A última pesquisa do Forsa mostra a CDU mantendo-se estável em 33%, igual à sua posição no início de agosto. A AfD viu um aumento leve, agora com 31%.

O BSW viu uma queda na Saxônia, agora com 12%. O SPD também experimentou um crescimento leve, agora com 7%. Os Verdes permanecem consistentes em 6%.

A União Europeia expressa sua preocupação com a crescente popularidade de partidos extremistas na Alemanha, especialmente a AfD, à medida que eles continuam liderando nas eleições na Turíngia. Apesar do crescimento ligeiro da CDU na Saxônia, a disputa acirrada entre a CDU e a AfD neste estado levantou questões dentro da União Europeia sobre a direção política da Alemanha.

